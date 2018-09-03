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10:37 (мск), источник: РИА Новости

В Кемеровской области выпал первый снег

НОВОСИБИРСК, 3 сен — РИА Новости. Первый снег аномально рано выпал в Кемеровской области из-за резких перепадов температуры, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

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В минувшие выходные и понедельник жители Кемеровской области в соцсетях стали публиковать фотографии с выпавшим в разных районах региона первым снегом.

«В начале сентября у нас редко бывает снег. В прошлом году первый снег выпал 8 сентября в Шерегеше — это горный район. Обычно снег наблюдается 14, 21 сентября, то есть ближе к концу месяца устанавливается временный снежный покров и где-то в октябре в некоторых районах устанавливается постоянный. Таких ранних сроков выпадения снега у нас пока не было. Но это мокрый снег, а даже не первый покров, он быстро растаял», — сказала Полуэктова.

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Собеседница агентства отметила, что снег был связан с резким перепадом температур. Так, например, в воскресенье в Новокузнецке днем было 23 градуса, а под утро температура воздуха опустилась до 7 градусов тепла.

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«У нас стоит циклон, и он закачивал холодную арктическую воздушную массу, которая начала опускаться с севера области. На высоте были отрицательные отметки температуры, и это спровоцировало выпадение осадков уже не в виде дождя, а в виде мокрого снега и где-то местами града», — пояснила пресс-секретарь.

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В то же время она сообщила, что на действующих в регионе метеостанциях снег не наблюдался. Лишь утром в понедельник на северной станции «Тайга» наблюдался дождь с мокрым снегом. «На метеостанциях мы зафиксировали осадки от умеренных до сильных. По югу области выпало 27 миллиметров осадков. Пока также стоит пасмурная погода, до сих пор льет дождь. Температура воздуха около плюс 8−9 градусов», — добавила она.

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