Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало очевидно, что с Медведевым «действительно, что-то не так»
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Сын Роналду забил за «Ювентус» быстрее отца
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Сын Ларисы Гузеевой женился на давней возлюбленной
Полгода на войне без охраныХолодный душ, простая еда, землетрясение в единственный выходной. На что похожа жизнь «врача без границ»
Обнищавшему в ВСУ актеру Пашинину нашли работу в России
Подсчитано наследство Кобзона
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова
Обиженный Познером и Литвиновой танцор покоряет американское ТВ
Отложенный реванш: когда Медведева отомстит Загитовой
Футбол Италии шагнул за миллиард: итоги трансферного периода
Анна Семенович показала стройные ноги, и ее высмеяли за фотошоп
Вера Брежнева в мини-шортах затмила собственную дочь
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
В России появилась марка JAC
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
10 решений для вертикального хранения в квартире
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
10:23 (мск), источник: РИА Новости

Источник назвал причину утечки воздуха на МКС

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Причиной разгерметизации космического корабля «Союз МС-09» стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ситуацией.

Наверх
Источник: РОСКОСМОС

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по выражению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «микротрещину» в космическом корабле «Союз МС-09». Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Новость
«Без фанатизма и очень аккуратно». Как устраняют утечку воздуха на МКС

«Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля “Союз МС-09” установлена. Она возникла еще на Земле. Ответственный за халатность установлен», — сказал источник РИА Новости.

По словам другого источника, сотрудник, скорее всего, после того, как осознал ошибку, заделал ее специальным клеем, поэтому она не была обнаружена во время проверки космического корабля на герметичность перед запуском и не давала о себе знать первые два месяца орбитального полета.

«Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», — сказал второй собеседник.

Комментарием РКК «Энергия» — производителя этого корабля — РИА Новости пока не располагает.

Ранее «Роскосмос» заявил, что специальная комиссия проведет расследование и выяснит причины произошедшего.

«Рассматриваются абсолютно все варианты. Комиссия свои выводы сделает и опубликует. Не исключается ни один из вариантов. Все в стадии проработки и поверки», — сказали в пресс-службе госкорпорации.

 Пассажирский самолет скатился в реку и загорелся при посадке в Сочи
Погиб глава ДНР Александр Захарченко
Операторы хотят заработать на хранении данных по «закону Яровой»
В Кемеровской области выпал снег
Названа смертельная опасность физических нагрузок
Езда без «шипов» и новое ОСАГО: чего ждать водителям в сентябре
Пауэр: Маккейн передал Путину «послание» на своих похоронах
Умер главный российский битломан Коля Васин
Эксперты заявили о провале протеста против пенсионных изменений
Спорт
Первый ноль «Зенита» В воскресенье завершился шестой тур чемпионата России. "Спартак" не пропустил и добился ничьей в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
На матче Чемпионата России произошел опасный инцидент (фото) Опасный инцидент попал на камеры зрителей.
Авто
Абсолютно новая «Нива»: ответы на главные вопросы Самый спорный экспонат Московского автосалона оказался одновременно и самым обсуждаемым. Поэтому мы решили ответить на главные вопросы, касающиеся концепта Lada 4x4 Vision
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Что выгоднее брать в ипотеку — «первичку» или «вторичку»?
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Леди
Что вспоминают о школе Пескова, Тодоренко и другие звезды Специально для «Леди Mail.Ru» звезды вспомнили свои школьные годы и рассказали за какие поступки им было стыдно и какие бы советы они дали себе-школьнику.
Мамы говорят
blossom Туалетная тема 401
татьяна конюхова Что для Вас венчание? 225
Ирина Две темы в одной о детской площадке 173
excerption Снова фотографии Австралии 173
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь