Журналистов Reuters приговорили к семи годам тюрьмы после освещения событий в Мьянме

Источник: Reuters

Журналисты освещали положение представителей национального меньшинства рохинджа. Их признали виновными в незаконном получении секретной информации.

В частности, суд считает, что сотрудники агентства нарушили закон о государственной тайне в Мьянме при освещении событий, связанных с ситуацией вокруг исповедующих ислам представителей народа рохинджа.

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По данным прокуроров, репортеры завладели конфиденциальными государственными документами.

Приговоренные к тюремному сроку 32-летний Ва Лон и 28-летний Сое Оо являются гражданами Мьянмы. Журналисты были задержаны в декабре 2017 года. Главный редактор агентства Reuters Стивен Адлер назвал это «печальным днем для Reuters, печальным днем для прессы во всем мире».