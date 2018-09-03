Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Ученые определили готовность российских выпускников переезжать ради учебы
Как несовершеннолетних россиянок вербуют в эскортницы
В моду снова вошли накладные прически для мужчин
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Подсчитано наследство Кобзона
Как россияне отреагировали на обращение Путина
Обиженный Познером и Литвиновой танцор покоряет американское ТВ
Ирина Пегова пустилась в пляс на съемках фильма: первые фото
Первый канал уволил ликующего из-за смерти Кобзона сотрудника
Рудковская в центре скандала из-за смерти Кобзона
Анна Семенович показала стройные ноги, и ее высмеяли за фотошоп
Вера Брежнева в мини-шортах затмила собственную дочь
Старый гей бросил Медведеву ради молодого фигуриста - СМИ
СМИ рассказали о богатствах Кобзона
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
10 решений для вертикального хранения в квартире
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
33Дефолт-98: как это было
11:39 (мск), источник: Газета.Ру

Журналистов Reuters приговорили к семи годам тюрьмы после освещения событий в Мьянме

Суд в Мьянме приговорил двух журналистов информационного агентства Reuters к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters

Наверх
Источник: Reuters

Журналисты освещали положение представителей национального меньшинства рохинджа. Их признали виновными в незаконном получении секретной информации.

В частности, суд считает, что сотрудники агентства нарушили закон о государственной тайне в Мьянме при освещении событий, связанных с ситуацией вокруг исповедующих ислам представителей народа рохинджа.
Читайте также
Кто такие рохинджа и что происходит с мусульманами в Мьянме?

По данным прокуроров, репортеры завладели конфиденциальными государственными документами.

Приговоренные к тюремному сроку 32-летний Ва Лон и 28-летний Сое Оо являются гражданами Мьянмы. Журналисты были задержаны в декабре 2017 года. Главный редактор агентства Reuters Стивен Адлер назвал это «печальным днем для Reuters, печальным днем для прессы во всем мире».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ситуация вокруг мусульман-рохинджа в Мьянме является одним из худших гуманитарных кризисов в мире.

 Handelsblatt увидел в учениях «Восток-2018» сигнал всему миру
Макрон рассказал, что Путин мечтает сделать с ЕС
Операторы хотят заработать на хранении данных по «закону Яровой»
Греческий фермер случайно обнаружил древнюю гробницу
Какие суперинфекции мы покупаем вместе с продуктами
Названа смертельная опасность физических нагрузок
Пауэр: Маккейн передал Путину «послание» на своих похоронах
Езда без «шипов» и новое ОСАГО: чего ждать водителям в сентябре
В Кемеровской области выпал снег
Спорт
Первый ноль «Зенита» В воскресенье завершился шестой тур чемпионата России. "Спартак" не пропустил и добился ничьей в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
На матче Чемпионата России произошел опасный инцидент (фото) Опасный инцидент попал на камеры зрителей.
Авто
Абсолютно новая «Нива»: ответы на главные вопросы Самый спорный экспонат Московского автосалона оказался одновременно и самым обсуждаемым. Поэтому мы решили ответить на главные вопросы, касающиеся концепта Lada 4x4 Vision
Кино
Лера Кудрявцева вернулась на ТВ через три недели после родов Телезвезда приступила к съемкам передачи «Звезды сошлись» после короткого декрета
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Леди
Что вспоминают о школе Пескова, Тодоренко и другие звезды Специально для «Леди Mail.Ru» звезды вспомнили свои школьные годы и рассказали за какие поступки им было стыдно и какие бы советы они дали себе-школьнику.
Дети
Звезда «Джеймса Бонда» Дэниэл Крейг стал отцом 48-летняя супруга актера родила дочь
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь