Журналистов Reuters приговорили к семи годам тюрьмы после освещения событий в Мьянме
Суд в Мьянме приговорил двух журналистов информационного агентства Reuters к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters
Суд в Мьянме приговорил двух журналистов информационного агентства Reuters к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters
Журналисты освещали положение представителей национального меньшинства рохинджа. Их признали виновными в незаконном получении секретной информации.
По данным прокуроров, репортеры завладели конфиденциальными государственными документами.
Приговоренные к тюремному сроку 32-летний Ва Лон и 28-летний Сое Оо являются гражданами Мьянмы. Журналисты были задержаны в декабре 2017 года. Главный редактор агентства Reuters Стивен Адлер назвал это «печальным днем для Reuters, печальным днем для прессы во всем мире».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ситуация вокруг