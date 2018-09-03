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12:59 (мск), источник: ТАСС

В Волгограде из больницы выписали женщину, для которой сын искал лекарство по объявлению

ВОЛГОГРАД, 3 сентября. /ТАСС/ — Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

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Жительница Волгограда 43-летняя Светлана Сидорова с аневризмой сосудов головного мозга, которой ранее по расклеенным на подъездах объявлениям сын нашел лекарство, выписана из больницы, сообщил ТАСС ее старший сын Андрей Шитик.

Ранее в соцсетях получила огласку история о том, как 12-летний школьник в Волгограде расклеил на подъездах домов объявления о том, что его маме после инсульта требуется лекарство «Нимотоп», которого не достать в аптеках. Горожане откликнулись на призыв о помощи и принесли женщине препарат, прием которого она на тот момент возобновила.

Маму выписали, я сейчас на машине везу маму домой, ей стало намного лучше после операции. Врачи сказали, что лечение можно продолжить амбулаторно — так будет легче, и физически, и морально.
Андрей Шитик
старший сын Светланы Сидоровой

В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что пациентка выписана из больницы по собственному желанию, ею подписан отказ в продолжении госпитализации. «Состояние при выписке характеризуется как удовлетворительное», — отметила представитель облздрава.

Ранее в облздраве ТАСС сообщили, что после истории с лекарством, найденном школьником для мамы, пациентка согласилась на повторную госпитализацию в связи с аневризмой. В начале августа, когда женщина впервые из-за этого диагноза проходила стационарное лечение, она прервала его в добровольном порядке.

27 августа специально приглашенный в Волгоград руководитель сибирского Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов провел женщине операцию по новым технологиям без разреза на голове. Был установлен стенд, который перекрыл шейку аневризмы, она постепенно тромбируется и затем рассасывается.

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