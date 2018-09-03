В Волгограде из больницы выписали женщину, для которой сын искал лекарство по объявлению
ВОЛГОГРАД, 3 сентября. /ТАСС/ — Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
ВОЛГОГРАД, 3 сентября. /ТАСС/ — Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
Жительница Волгограда 43-летняя Светлана Сидорова с аневризмой сосудов головного мозга, которой ранее по расклеенным на подъездах объявлениям сын нашел лекарство, выписана из больницы, сообщил ТАСС ее старший сын Андрей Шитик.
Ранее в соцсетях получила огласку история о том, как 12-летний школьник в Волгограде расклеил на подъездах домов объявления о том, что его маме после инсульта требуется лекарство «Нимотоп», которого не достать в аптеках. Горожане откликнулись на призыв о помощи и принесли женщине препарат, прием которого она на тот момент возобновила.
Маму выписали, я сейчас на машине везу маму домой, ей стало намного лучше после операции. Врачи сказали, что лечение можно продолжить амбулаторно — так будет легче, и физически, и морально.
В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что пациентка выписана из больницы по собственному желанию, ею подписан отказ в продолжении госпитализации. «Состояние при выписке характеризуется как удовлетворительное», — отметила представитель облздрава.
27 августа специально приглашенный в Волгоград руководитель сибирского Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов провел женщине операцию по новым технологиям без разреза на голове. Был установлен стенд, который перекрыл шейку аневризмы, она постепенно тромбируется и затем рассасывается.