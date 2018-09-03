Пояс Койпера без России: политика, деньги и астероиды

Источник: Reuters

Аппарат New Horizons агентства NASA 30 августа достиг Пояса Койпера — слабоизученной области скопления астероидов за орбитой Нептуна. Аппарат уже выполнил свою основную миссию по изучению карликовой планеты Плутон и ее спутников, но новую миссию космического зонда сложно назвать просто факультативной. В чем ее важность? И если она все же важна, как Россия оказалась за бортом этого проекта?

Дальше всех

Проект полета зонда New Horizons к Плутону обошелся в $700 млн. Поэтому после удачного фотографирования «сердечка» на поверхности карликовой планеты NASA решила продолжить использовать аппарат и направила его к астероиду 2014 MU69 Ultima Thule («Крайний предел») диаметром 30 км — самому удаленному объекту, к которому когда-либо отправлялись аппараты с Земли.

Формально дальше всех от нашей планеты «оторвался» Voyager-1: запущенный 41 год назад, он покинул пределы Солнечной системы и сейчас находится на расстоянии в более чем 21 млрд километров от Земли.

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Но исследовать космические объекты за пределами Сатурна в его цели не входило. А следующей потенциальной «встречей» может стать только ближайшая на его пути звезда, до которой аппарату Voyager лететь 40 000 лет.

В случае New Horizons конкретики куда больше: Ultima Thule находится за пределами орбиты Нептуна, примерно в 43 астрономических единицах (около 6,5 млрд км) от Земли, и относится к транснептуновым объектам, образующим так называемый Пояс Койпера. Ученые уже получили изображение цели New Horizons, которое аппарат сделал с расстояния около 160 млн км. Фотография показала, что все идет по плану, и она поможет еще точнее нацелить зонд. Прохождение на максимально близком расстоянии от Ultima Thule прогнозируется на 1 января 2019 года — это будет настоящий новогодний подарок рабочей группе NASA.

Источник: AP 2018

Жажда небесного тела

Пояс Койпера — скопление астероидов, образовавшееся как своего рода побочный продукт формирования Солнечной системы.

Он похож на Пояс астероидов между Марсом и Юпитером, но массивнее его раз в 20 и куда слабее изучен.

Объекты в нем сравнительно небольшие или слабо отражают свет, что затрудняет их изучение с помощью телескопов. Возможно, New Horizons «в упор» удастся узнать больше.

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На данный момент известно, что скопление небесных тел за пределами орбиты Нептуна — это крайне холодный регион Солнечной системы, в состав которого могут входят сотни тысяч небесных тел диаметром более 100 км. Считается, что в Поясе Койпера сформировались короткопериодические кометы (период меньше 200 лет).

Вопрос изучения астероидов и комет является одним из наиболее заметных в мировой науке. Достаточно вспомнить совместную миссию Европейского космического агентства и NASA к комете Чурюмова-Герасименко, завершившуюся японскую миссию Hayabusa и продолжающуюся сейчас Hayabusa2, а также планируемый американцами полет к астероиду «Психея». Причина интереса к астероидам — их древнее происхождение. Так как большинство из них появилось на заре формирования Солнечной системы, они могут «рассказать» об особенностях появления жаркого Солнца и уютной голубой планеты Земли. Например, до сих пор обсуждается вопрос, откуда на нашей планете столько воды. Скорее всего, она была принесена извне, в результате бомбардировки кометами.

Еще один манящий объект пояса Койпера — Девятая планета, или Планета Х, как ее назвали ученые, предположившие ее существования.

После того, как Плутон был разжалован в карликовые планеты, ученые не могли успокоиться вопросом: почему планет только восемь? Как получилось, что за орбитой Нептуна все объекты относительно некрупные? И вот в 2016 году на основании косвенных данных было предположено существование еще одной планеты — как раз в Поясе Койпера.

Деньги и смертельный риск

Из астероидов можно «добывать» не только знания. Пролетевший в 2015 году около Земли астероид UW158 мог содержать около 90 млн тонн платины, а общая стоимость его недр могла составлять $5,4 трлн. Эти расчеты весьма спекулятивны, но несомненно, что астероиды могут содержать как полезные ископаемые, так и воду, которая может быть переработана в ракетное топливо. При полетах в дальний космос можно использовать их как заправочную станцию и источник материалов для ремонта.

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Компании и даже отдельные страны, такие как Люксембург, привлекают сотни миллионов долларов в космическую добычу полезных веществ. Стоит признать, что сейчас они переживают не лучшие времена, но от своих проектов не отказываются. Более того — конкуренция растет. Китайские исследователи также предложили проект по «захвату» астероида и разработке его недр.

Учитывая, что в ходе японской миссии Hayabusa2 на небесном теле Рюгу планируется взять образцы породы и провести мини-буровые работы, это также можно счесть подготовительным этапом к полноценному «майнингу».

Кроме сокровищ, астероиды могут представлять и смертельную опасность нашей планете.

Столкновение с 10-километровым астероидом может стать финалом нашей цивилизации. Справедливости ради отметим, что оно чрезвычайно маловероятно. Астероиды поменьше имеют больше шансов встретиться с Землей и падают чаще. Поэтому изучать ситуацию в Поясе Койпера стоит еще и из соображений безопасности.

Без России

К сожалению, Россия не участвует в этом проекте человечества. Как и ранее СССР, наша страна далека от полетов за пределы орбиты Марса. Даже сотрудничество со странами Запада, которые ранее с удовольствием использовали российские финансы, приборы и ракеты-носители, может усложниться из-за политической обстановки. Все текущие возможности «Роскосмоса» сосредоточены на проектах по созданию ракет «Союз-5», корабля «Федерация», спутниковой группировки «Сфера» и прочих проектов, нацеленных в лучшем случае на околоземную орбиту.

Переживающая череду шпионских и коррупционных скандалов, кадровые перестановки и смену парадигм работы (например, отправка «на пенсию» ракет «Протон»), российская космическая корпорация даже в проектах по защите Земли от астероидов, — таких как Апофиз, который приблизится к Земле в 2039 году, — ограничивается предварительными расчетами.

Учитывая, что частный сектор космических проектов в РФ находится в зачаточном состоянии, риск остаться за бортом корабля, летящего к новым космическим горизонтам, становится всё выше.