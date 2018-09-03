Ожирение населения оценили даже из космоса

Источник: cocoparisienne/СС0

Некоторые проблемы общественного здравоохранения настолько велики, что их можно увидеть из космоса. В новой работе ученые использовали метод глубинного обучения нейросетей для того, чтобы анализировать спутниковые данные о четырех жилых районах в США. Оказалось, что на основе данных о городской среде, причем как естественных, так и искусственных, таких как наличие парков, расположение дорог, пешеходных переходов, разнообразие типов домов и так далее.

Источником данных стали фотографии 1695 микрорайонов Лос-Анджелеса, Мемфиса, Сан-Антонио и Сиэтла из сервиса Google Maps — всего порядка 150 000 снимков. Из этих изображений нейросеть извлекала данные о распределении растительности, положении дорог и наличии домов. Затем другой алгоритм сопоставлял полученную информацию с уровнем ожирения среди местного населения.

Оценка степени ожирения населения районов Мемфиса по фотографиям со спутников | Источник: Maharana et al.

В результате создатели нейросети смогли оценить количество полных людей даже точнее, чем можно было сделать на основе числа спортзалов и ресторанов в исследованном районе. Также им удалось найти связь между параметрами планировки и доходом на душу населения.