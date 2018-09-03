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13:00 (мск), источник: Индикатор

Ожирение населения оценили даже из космоса

Искусственный интеллект оценил степень ожирения жителей отдельных районов США по спутниковым фотографиям. Для этого ему не пришлось фиксировать на снимках отдельных людей, алгоритм использует другие данные, такие как распределение зданий и деревьев на местности. Результаты изложены в журнале JAMA Network Open.

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Источник: cocoparisienne/СС0

Некоторые проблемы общественного здравоохранения настолько велики, что их можно увидеть из космоса. В новой работе ученые использовали метод глубинного обучения нейросетей для того, чтобы анализировать спутниковые данные о четырех жилых районах в США. Оказалось, что на основе данных о городской среде, причем как естественных, так и искусственных, таких как наличие парков, расположение дорог, пешеходных переходов, разнообразие типов домов и так далее.

Источником данных стали фотографии 1695 микрорайонов Лос-Анджелеса, Мемфиса, Сан-Антонио и Сиэтла из сервиса Google Maps — всего порядка 150 000 снимков. Из этих изображений нейросеть извлекала данные о распределении растительности, положении дорог и наличии домов. Затем другой алгоритм сопоставлял полученную информацию с уровнем ожирения среди местного населения.

Оценка степени ожирения населения районов Мемфиса по фотографиям со спутников | Источник: Maharana et al.

В результате создатели нейросети смогли оценить количество полных людей даже точнее, чем можно было сделать на основе числа спортзалов и ресторанов в исследованном районе. Также им удалось найти связь между параметрами планировки и доходом на душу населения.

Эта информация может пригодиться урбанистам и городским архитекторам для того, чтобы эффективнее размещать социальную рекламу о здоровом образе жизни или находить наиболее подходящие места для магазинов «здоровой» пищи. Подобные методы оценки не смогут заменить традиционные, такие как опросы населения, но могут дополнить их, не требуя при этом больших затрат.

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