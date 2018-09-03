НГТУ вплотную займётся нанотехнологами

Источник: Reuters

Вуз будет осуществлять сбор сведений о приоритетных направлениях наноиндустрии Новосибирской области для разработки независимой оценки квалификации специалистов в этой сфере. На базе НГТУ будут регулярно проходить тематические встречи и семинары с представителями кафедр новосибирских вузов, занимающихся вопросами данной отрасли.

«В прошлом году в НГТУ начал работу экзаменационный центр, где специалисты в сфере наноиндустрии будут подтверждать свою квалификацию. В соответствии с соглашением, деятельность этого центра будет усилена, а эксперты рассмотрят возможность создания на его базе сети экзаменационных центров», — сообщают в вузе.

Ожидаемым результатом выполнения программы станет рост количества сертифицированных специалистов по нанотехнологиям.

«Вопросы квалификаций в области наноиндустрии имеют ключевое значение, так как эта сфера деятельности характеризуется возникновением новых профессий на базе традиционных, а также отсутствием сформированной культуры кадрового менеджмента и динамичностью требований к профессиональным квалификациям в условиях быстрой смены технологий. Наличие системы независимой оценки квалификаций позволит ускорить процесс кадрового обеспечения молодой и динамично развивающейся высокотехнологичной отрасли реального сектора экономики», — отметил проректор по научной работе НГТУ Алексей Вострецов.