Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установлены личности совершивших убийство Захарченко
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Волгоградка взяла под опеку 7-х детей, чтобы не разлучать братьев и сестер
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Одеваем русских звезд: Альбина Джанабаева в платье училки
Как страшно есть!Какие суперинфекции мы покупаем вместе с продуктами
Обнищавшему в ВСУ актеру Пашинину нашли работу в России
Подсчитано наследство Кобзона
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Сын Нагиева снимается в комедии «Холоп»: первое фото
Первый канал уволил ликующего из-за смерти Кобзона сотрудника
Рудковская в центре скандала из-за смерти Кобзона
В ДНР ответили на комментарии Бабченко о гибели Захарченко
Сын Кобзона на церемонии прощания с певцом (фото)
Модель умерла на яхте миллиардера при загадочных обстоятельствах
В Киеве несли пирамидки для Кобзона: СМИ о причине
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Фоторепортажи
33Дефолт-98: как это было
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
13:23 (мск), источник: Сиб.фм

НГТУ вплотную займётся нанотехнологами

Одним из итогов форума «Технопром» стало соглашение Минобрнауки и госкорпорации «Роснано», согласно которому Новосибирский государственный технический университет займётся обучением и сертификацией нанотехнологов.

Наверх
Источник: Reuters

Вуз будет осуществлять сбор сведений о приоритетных направлениях наноиндустрии Новосибирской области для разработки независимой оценки квалификации специалистов в этой сфере. На базе НГТУ будут регулярно проходить тематические встречи и семинары с представителями кафедр новосибирских вузов, занимающихся вопросами данной отрасли.

«В прошлом году в НГТУ начал работу экзаменационный центр, где специалисты в сфере наноиндустрии будут подтверждать свою квалификацию. В соответствии с соглашением, деятельность этого центра будет усилена, а эксперты рассмотрят возможность создания на его базе сети экзаменационных центров», — сообщают в вузе.

Ожидаемым результатом выполнения программы станет рост количества сертифицированных специалистов по нанотехнологиям.

«Вопросы квалификаций в области наноиндустрии имеют ключевое значение, так как эта сфера деятельности характеризуется возникновением новых профессий на базе традиционных, а также отсутствием сформированной культуры кадрового менеджмента и динамичностью требований к профессиональным квалификациям в условиях быстрой смены технологий. Наличие системы независимой оценки квалификаций позволит ускорить процесс кадрового обеспечения молодой и динамично развивающейся высокотехнологичной отрасли реального сектора экономики», — отметил проректор по научной работе НГТУ Алексей Вострецов.

Напомним, в декабре 2017 года врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников взял под личный контроль науку и инновации.

На нефтяной волне. Что будет с курсом рубля осенью
На что выживают в регионах: самые высокие и низкие зарплаты
Где расположено уникальное Озеро Медуз (фото)
Ученые рассказали о пользе пива
Названа смертельная опасность физических нагрузок
Греческий фермер случайно обнаружил древнюю гробницу
Можно ли сократить рабочую неделю до одного дня?
Спорт
Первый ноль «Зенита» В воскресенье завершился шестой тур чемпионата России. "Спартак" не пропустил и добился ничьей в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
На матче Чемпионата России произошел опасный инцидент (фото) Опасный инцидент попал на камеры зрителей.
Авто
Абсолютно новая «Нива»: ответы на главные вопросы Самый спорный экспонат Московского автосалона оказался одновременно и самым обсуждаемым. Поэтому мы решили ответить на главные вопросы, касающиеся концепта Lada 4x4 Vision
Кино
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала Актриса раскрыла одну из главных интриг продолжения проекта «Между нами, девочками»
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Леди
Что вспоминают о школе Пескова, Тодоренко и другие звезды Специально для «Леди Mail.Ru» звезды вспомнили свои школьные годы и рассказали за какие поступки им было стыдно и какие бы советы они дали себе-школьнику.
Мамы говорят
blossom Туалетная тема 440
Изя Эпштейн Вазэктомия 303
татьяна конюхова Что для Вас венчание? 258
excerption Снова фотографии Австралии 180
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь