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15:56 (мск), источник: "Российская газета"

Видео: В крымском сафари-парке лев залез в машину с туристами

Крымский парк львов «Тайган» опубликовал в интернете видеозапись необычного знакомства туристов со львом во время прогулки на открытом электромобиле по территории зверинца.

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Двухлетний лев Филя, увидев управляющего экскурсионной машиной владельца парка Олега Зубкова, направился к нему, а потом забрался в кабину.

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— Льву Филе общения всегда мало, ему мало уже просто заходить и общаться с гостями саванны, — отметила сотрудник зоопарка Татьяна Алексагина. — Ему уже обязательно нужно зайти в кабину и сесть за руль, хотя и этого уже мало. Ему нужно порулить.

Забравшись в электромобиль, Филя начал облизывать ошеломленных туристов и тереться о них как кошка. Туристы не разбегались и продолжали снимать происходящее на смартфоны.

Правда, не все пользователи интернета разделяют восторг от видео со львиными ласками. Многие вспоминают произошедший в июле инцидент, когда один из львов укусил за руку туристку. Отправляясь на прогулку в сафари-парк, все же следует помнить, что туристы имеют дело с хищными зверями, поведение которых, несмотря на нежные отношения с владельцем, может быть непредсказуемым.

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