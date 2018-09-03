Видео: В крымском сафари-парке лев залез в машину с туристами
Крымский парк львов «Тайган» опубликовал в интернете видеозапись необычного знакомства туристов со львом во время прогулки на открытом электромобиле по территории зверинца.
Крымский парк львов «Тайган» опубликовал в интернете видеозапись необычного знакомства туристов со львом во время прогулки на открытом электромобиле по территории зверинца.
Двухлетний лев Филя, увидев управляющего экскурсионной машиной владельца парка Олега Зубкова, направился к нему, а потом забрался в кабину.
— Льву Филе общения всегда мало, ему мало уже просто заходить и общаться с гостями саванны, — отметила сотрудник зоопарка Татьяна Алексагина. — Ему уже обязательно нужно зайти в кабину и сесть за руль, хотя и этого уже мало. Ему нужно порулить.
Забравшись в электромобиль, Филя начал облизывать ошеломленных туристов и тереться о них как кошка. Туристы не разбегались и продолжали снимать происходящее на смартфоны.
Правда, не все пользователи интернета разделяют восторг от видео со львиными ласками. Многие вспоминают произошедший в июле инцидент, когда один из львов укусил за руку туристку. Отправляясь на прогулку в