Видео: В крымском сафари-парке лев залез в машину с туристами

Двухлетний лев Филя, увидев управляющего экскурсионной машиной владельца парка Олега Зубкова, направился к нему, а потом забрался в кабину.

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— Льву Филе общения всегда мало, ему мало уже просто заходить и общаться с гостями саванны, — отметила сотрудник зоопарка Татьяна Алексагина. — Ему уже обязательно нужно зайти в кабину и сесть за руль, хотя и этого уже мало. Ему нужно порулить.

Забравшись в электромобиль, Филя начал облизывать ошеломленных туристов и тереться о них как кошка. Туристы не разбегались и продолжали снимать происходящее на смартфоны.