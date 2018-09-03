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14:43 (мск), источник: RTVi

Шуфутинский: я мог бы спеть «3 сентября» с Гречкой или Монеточкой, но ко мне никто не обращался

Российский певец Михаил Шуфутинский мог бы спеть «3 сентября» дуэтом с Гречкой или Монеточкой, если бы молодые исполнительницы попросили его. Об этом Шуфутинский 3 сентября сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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Источник: РИА "Новости"
Желания у меня никакого не было, поскольку предложений не было. Если это произойдет, то мы будем об этом думать и рассматривать.
Михаил Шуфутинский

По мнению Шуфутинского, дуэт — «это не просто так взять вдвоем и спеть песню». «Нужно, чтобы эти два человека совпадали или, наоборот, очень не совпадали…», — считает он.

Шуфутинский впервые исполнил песню «3 сентября» в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, а слова — Игорь Николаев. «Никакого чуда не было: в этот день никто не ссорился, не мирился — это не специальная дата», — говорил певец.

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Впоследствии песня превратилась в интернет-мем, о котором каждый год 3 сентября вспоминают в рунете. Сам исполнитель рад, что его хит обрел второе рождение среди пользователей интернета.

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