Шуфутинский: я мог бы спеть «3 сентября» с Гречкой или Монеточкой, но ко мне никто не обращался

Источник: РИА "Новости"

Желания у меня никакого не было, поскольку предложений не было. Если это произойдет, то мы будем об этом думать и рассматривать. Михаил Шуфутинский

По мнению Шуфутинского, дуэт — «это не просто так взять вдвоем и спеть песню». «Нужно, чтобы эти два человека совпадали или, наоборот, очень не совпадали…», — считает он.

Шуфутинский впервые исполнил песню «3 сентября» в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, а слова — Игорь Николаев. «Никакого чуда не было: в этот день никто не ссорился, не мирился — это не специальная дата», — говорил певец.

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