Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 сентября провел традиционную встречу со студентами МГИМО. На протяжении часа он обсуждал с будущими международниками «коренные противоречия» между странами и наиболее острые проблемы: налаживание отношений с США, кризис на Украине, «дело Скрипалей», санкции в отношении России. Рассказал министр и о личном: признался, что больше всего в России любит Сибирь, и отметил, что не сидит в соцсетях, но интересуется тем, что там происходит. «Ъ» сделал подборку его ответов.

О поиске баланса

«Ситуация в мире сегодня не дает скучать, мы все это знаем. Происходят поистине тектонические сдвиги», — охарактеризовал положение в международных отношениях министр. Он напомнил, что после распада СССР выдвигались концепции о том, что «неолиберальная модель экономики и политической жизни восторжествует во всем мире» и «все границы вот-вот исчезнут».

«Но жизнь оказалась гораздо более многогранной, — отметил Сергей Лавров.— И эти тенденции глобализации и максимизации взаимозависимости во всех областях стали наталкиваться на желание народов не забывать о своих корнях, помнить о национальной, культурной идентичности».

В связи с этим, пояснил министр, перед политиками стоит задача искать компромиссы «между цифровой революцией и желанием народов не терять свои корни».

Далее на протяжении часа он рассказывал студентам о сегодняшней позиции МИДа по внешнеполитическим вопросам.

О США

Есть группа стран, небольшая, возглавляют ее США, которая хочет вместо дипломатии применять диктат, ультиматумы, шантаж. Сергей Лавров глава МИД РФ

Как в ходе своей речи, так и во время ответов на вопросы студентов Сергей Лавров критиковал внешнюю политику США, называя ее «стремлением к тотальному доминированию».

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Он напомнил, что Вашингтон пытается пересмотреть международные соглашения, начиная от иранской ядерной сделки и заканчивая парижским соглашением по климату. «Во весь рост встает судьба Всемирной торговой организации, которую США называют несправедливой и устаревшей», — отметил министр. Позиция США в вопросе палестино-израильского урегулирования, по мнению главы МИДа, «перечеркивает все решения Совета Безопасности ООН и декларирует нежелание США их исполнять».

В такой ситуации, подчеркнул Сергей Лавров, большое значение имеют личные контакты. В частности, он рассказал, что в ходе встреч с бывшим американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и действующим госсекретарем Майком Помпео увидел с их стороны «понимание необходимости ладить» с Россией «в интересах США».

Он выразил надежду, что США не будут игнорировать потенциал российского рынка и потенциал сотрудничества со страной и что Вашингтон будет сотрудничать с Москвой в урегулировании конфликтов в Сирии и на Украине.

Россия, в свою очередь, «заинтересована в стабильном мире» и «готова к компромиссам в любом конфликте», заявил господин Лавров. «Когда Россия и США ладят между собой — весь мир выигрывает», — заключил он.

О вмешательстве в выборы и кибербезопасности

Обвинения в российском вмешательстве во внутриполитические процессы других стран Сергей Лавров по традиции назвал «выдумками».

Нет на свете такой проблемы, где Россия бы не играла негативную роль, судя по подходам американских представителей, которые сейчас одержимы русофобией. Я уверен, что это не стопроцентная одержимость. Сергей Лавров глава МИД РФ

Однако сейчас, по его словам, в Вашингтоне «стало плохим тоном говорить позитивно о нормализации отношений с Россией». «Сенатор Рэнд Пол приезжал к нам в августе, до этого еще группа сенаторов приезжала. Они были подвергнуты остракизму, когда вернулись. Это стало эпидемией. И те, кто осмелится нормально говорить и просить партнера объясниться, в меньшинстве», — рассказал господин Лавров.

В качестве примера он привел попытки сотрудничества в сфере кибербезопасности. «Мы предлагали еще администрации Обамы создать рабочую группу по кибербезопасности, об этом президент Путин напомнил президенту Трампу, когда они в Гамбурге встретились в июле 2017 года. Президент Трамп сказал, что это хорошая идея. А когда он вернулся, в Конгрессе поднялся такой шум! Его обвинили в том, что он согласился говорить русскими на тему, которая используется ими для вмешательства во внутренние дела США».

Россия же «не собирается впадать в истерику» и отвечать на обвинения «по принципу “око за око, зуб за зуб”», подчеркнул Сергей Лавров. «Мы реагируем на санкции», но «не так, чтобы вредить самим себе», сказал он.

Об Украине

«Мы сыграли решающую роль в выработке минских договоренностей, которые остаются единственным путем преодоления на востоке Украины. Мы готовы этому всячески способствовать. Но, к сожалению, не от нас только зависит урегулирование на основе минского комплекса, — выразил сожаление министр.— Едва ли до выборов на Украине киевские власти смогут изменить свою полностью деструктивную линию на саботаж и подрыв всего того, о чем договорились лидеры России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года».

Позже, отвечая на вопрос одного из студентов, Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине «сформировали» США при администрации президента Барака Обамы, а сейчас его «сохраняют в разогретом состоянии», чтобы на границах с Россией «были раздражители».

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О Евразийском пространстве и сотрудничестве с ЕС

«Вижу перспективы в тех инициативах, которые сейчас реализуются и обсуждаются на Евразийском пространстве», — рассказал Сергей Лавров, уточнив, что имеет в виду работу в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, совместные проекты с Китаем.

«Мы должны использовать геополитические и геоэкономические преимущества на нашем общем евразийском пространстве», сказал министр, добавив, что Россия «готова держать открытыми двери и для ЕС», «где раздаются голоса о том, что без более тесного вовлечения в процессы Евразийской интеграции ЕС будет сложно выдерживать конкуренцию в современном мире». «Особенно когда методы несправедливой конкуренции идут в ход», — уточнил глава МИДа, не став называть страны, которые используют подобные методы.

О G20

«Очень перспективным объединением» Сергей Лавров назвал «группу двадцати», поскольку «в этом объединении, как и в других структурах, где Россия активно участвует, действует принцип консенсуса», «нельзя ничего навязать» и «надо договариваться». Именно поэтому, по мнению министра, участники G20 все чаще обсуждают в рамках форума не только экономические, но и внешнеполитические вопросы.

Об Армении

«Мы не делали никаких движений, никаких заявлений, которые могли бы хоть как-то, даже с натяжкой интерпретироваться как вмешательство во внутренние дела. Не могу сказать, что все остальные внешние игроки поступали таким же образом», — заявил Сергей Лавров, отвечая на вопрос о смене власти в Армении. Уточнять, о каких «внешних игроках» идет речь, не стал.

Он добавил: Россию «тревожит, что ситуация в Армении продолжает бурлить» и «расследуются события десятилетний давности», но отметил, что это внутреннее дело Армении.

Господин Лавров выразил надежду, что Армения сконцентрируется «на созидательных задачах» и будет соблюдать обязательства перед Организацией Договора о коллективной безопасности. Также он рассказал, что президент Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ближайшее время.

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О Сирии

В ответ на вопрос об урегулировании сирийского конфликта Сергей Лавров заявил, что режим прекращения огня в последней зоне деэскалации Идлибе «нарушается с завидной регулярностью уже больше двух месяцев» «Из этой зоны производят обстрелы позиций сирийской армии, оттуда даже пытаются устраивать набеги на эти позиции, — обратил внимание министр.— Оттуда запускают огромное количество беспилотников в попытке атаковать нашу военную базу в Хмеймиме. Уже больше 50 беспилотников было сбито».

«Терпеть такое положение бесконечно невозможно. Мы сейчас предпринимаем самые активные усилия вместе с турецкими коллегами, вместе с сирийским правительством, с иранцами как участниками астанинского формата, чтобы на земле размежевать нормальных вооруженных оппозиционеров от террористов и при этом сделать так, чтобы мирные граждане не пострадали», — рассказал господин Лавров, отметив, что «едва ли кто-то может спорить» с тем, «что террористам в Сирии не место и что сирийское правительство имеет полное право добиваться их ликвидации на своей территории».

О возвращении студентов в Россию

Один из студентов, задавших вопрос Сергею Лаврову, представился как участник программы «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!». Это программа по созданию условий для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, «проявляющих недружественное отношение» к России. В апреле ее запустило Россотрудничество в связи с обострением отношений между Лондоном и Москвой на фоне «дела Скрипалей». Вернувшимся на родину студентам обещали помочь с трудоустройством или продолжением учебы в МГИМО.

Многие не верили, что студенты из Лондона захотят вернуться в Россию и изучать политологию и госуправление в МГИМО. Однако нас 12 человек, кто сразу откликнулся и подал документы в МГИМО из Нью-Йорка, Лондона и Сан-Диего. участник программы «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!»

Также он поинтересовался, каковы перспективы отношений между Россией и Великобританией и «как долго будет продолжаться политика провокаций в отношении нашей страны».

«Молодые люди наверняка не по принуждению, а на основе собственного выбора решили перебраться на учебу в Российскую Федерацию, — отреагировал на рассказ студента министр.— Это лишний раз подчеркивает качество образования, которое дает наш университет. Надеюсь, вы не разочаруетесь и спрос на выпускников МГИМО никогда не будет падать, а только возрастать».

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О любимом месте в России

«Конечно, у нас есть столица, но я очень люблю Сибирь и стараюсь каждый год там бывать, — признался Сергей Лавров, отвечая на вопрос о любимом месте в России.— В основном это Алтайский край, Хакасия, Тува. Стараюсь недельку летом и недельку зимой. Это заряжает очень сильно на весь год. Если там не были, то рекомендую».

О чемпионате мира

«Это был триумф народной дипломатии», — охарактеризовал министр чемпионат мира по футболу, прошедший летом в России. «Помимо организационной стороны дела решающую роль сыграли россияне. Просто общаясь с зарубежными болельщиками, они показали, что мы открытые, добрые, гостеприимные люди, веселые, с чувством юмора, любим хорошую компанию. Есть события и явления, которые лучше многих официальных ситуаций помогают людям сближаться, помогают дружить».

О социальных сетях

Лично у меня нет аккаунта в социальных сетях, но мне рассказывают о том, что там происходит. Сергей Лавров глава МИД РФ

Он отметил, что сейчас «ни одна эффективная профессия» не может обойтись без соцсетей, а тем более дипломатия, задача которой «разъяснять, чем занимается та или иная страна». Именно поэтому, объяснил министр, российский МИД ведет Twiiter не только на русском, но и на английском, испанском и арабском языках, а официальный сайт министерства переведен на все официальные языки ООН.

О преподавании

«Если я чаще буду приходить, я вам надоем», — пошутил Сергей Лавров в ответ на вопрос о том, не планирует ли он стать преподавателем МГИМО. Он рассказал, что регулярно встречается с молодежью в других форматах, которые позволяют общаться «без меркантилизма». «Если преподавать — надо же деньги просить!» — объяснил глава МИДа.