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15:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пластиковые глаза. В магазине Кувейта рыбу «освежили» необычным способом

Но хитрость не сработала.

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Кувейтская газета Al Bayan поделилась забавной историей. Журналисты рассказали в Twitter о том, что один из местных магазинов пытался «подделать» внешний вид продаваемой рыбы, чтобы она выглядела свежее.

Лежащий несколько дней на прилавке товар выдавали пожелтевшие глаза, и это сотрудники магазина решили исправить с помощью хитрости — на место настоящих они приклеили глаза, которые используются в производстве игрушек.

И рыба стала выглядеть не то чтобы свежее, но заметно веселее. Правда, эту идею не оценили ни покупатели, ни власти города, логично посчитавшие это обманом людей.

Теперь, по информации газеты Al Bayan, магазин закрывают. И не факт, что когда-нибудь он возобновит работу.

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