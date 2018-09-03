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16:24 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская впервые публично рассказала о замужестве и медовом месяце

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская впервые публично рассказала о своем замужестве и о том, где проводит медовый месяц.

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Источник: РИА Новости
Новость
Появилось первое фото Поклонской с мужем после свадьбы

Еще в августе в ряде СМИ появилась информация, что Поклонская вышла замуж, но она эти сообщения не комментировала.

«Как вы думаете, где мы отдыхаем?.. Россия большая, у нас можно посмотреть удивительные места, в каждом уголке нашей страны», — ответила Поклонская в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос, где проводит медовый месяц.

Депутат сообщила, что отдых с супругом начала проводить в Крыму. «Крым уникален сам по себе, он тоже большой, поэтому можно начинать с Крыма, потом уже дальше, дальше, дальше за границы Крыма, в остальную Россию, в материковую часть. Сейчас в Крыму, вот мы находимся в удивительном месте», — сказала она.

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