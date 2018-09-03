Турист за рог вытянул из трясины застрявшую антилопу

Видео снял Стив Хэли (Steve Haley) из Великобритании, приехавший в Национальный парк Крюгера на 8-недельное сафари. Он путешествовал один на своей машине и ночевал в палатке. В один из дней своего отпуска Хэли обратил внимание на странное поведение антилопы. Животное неподвижно сидело в воде, а вокруг него собрались его сородичи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/c7l8V69cShk?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре импала начала пытаться выбраться из трясины, но соскальзывала обратно в воду. Неожиданно к ней подъехала машина, из нее вылез мужчина и подошел к животному. Он снял ботинки и носки, а затем вытащил импалу за рог.