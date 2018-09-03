Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Кадырова на убийство Александра Захарченко
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Звезда «Джеймса Бонда» Дэниэл Крейг стал отцом
Названы пять типов опасных сделок с жильем
Анна Семенович показала стройные ноги, и ее высмеяли за фотошоп
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Турчинов крайне жестко высказался о циничном убийстве Захарченко
ПФР ответил на слова Путина об апартаментах
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Сын Нагиева снимается в комедии «Холоп»: первое фото
49-летняя Меньшова показала округлившийся живот - фото
Волочкова устроила провокацию на похоронах Кобзона
«Обязательно вымыться голым»: россиянка, переехавшая в Исландию
Рыба, которая считается самой ценной из-за вкуса
Модель умерла на яхте 87-летнего миллиардера - причины
В Киеве несли пирамидки для Кобзона: СМИ о причине
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Фоторепортажи
8Звездный дождь
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Турист за рог вытянул из трясины застрявшую антилопу

В ЮАР путешественник спас импалу, упавшую в воду. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Наверх

Видео снял Стив Хэли (Steve Haley) из Великобритании, приехавший в Национальный парк Крюгера на 8-недельное сафари. Он путешествовал один на своей машине и ночевал в палатке. В один из дней своего отпуска Хэли обратил внимание на странное поведение антилопы. Животное неподвижно сидело в воде, а вокруг него собрались его сородичи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре импала начала пытаться выбраться из трясины, но соскальзывала обратно в воду. Неожиданно к ней подъехала машина, из нее вылез мужчина и подошел к животному. Он снял ботинки и носки, а затем вытащил импалу за рог.

После спасения импала некоторое время не могла подняться, но вскоре убежала прочь, немного прихрамывая.

 Раскрыто, что Ельцин расказал о Путине США
Поклонская вспомнила о совести после речи Путина
Кремль назвал грубыми попытки спецслужб США вербовать россиян
В крымском сафари-парке лев залез в машину с туристами
В Кувейте магазин «освежил» рыбу необычным способом
На что выживают в регионах: самые высокие и низкие зарплаты
Как аферисты крадут деньги со счетов
На нефтяной волне. Что будет с курсом рубля осенью
Названа смертельная опасность физических нагрузок
Спорт
По понятиям. Как судья разобрался с «Зенитом» и «Спартаком» Москалев мог дать 2-3 красных карточки, вырвав их из общего контекста, но целостно каждое формалистское решение могло сломать матч
Hi-Tech
На матче Чемпионата России произошел опасный инцидент (фото) Опасный инцидент попал на камеры зрителей.
Авто
Абсолютно новая «Нива»: ответы на главные вопросы Самый спорный экспонат Московского автосалона оказался одновременно и самым обсуждаемым. Поэтому мы решили ответить на главные вопросы, касающиеся концепта Lada 4x4 Vision
Кино
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала Актриса раскрыла одну из главных интриг продолжения проекта «Между нами, девочками»
Недвижимость
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Леди
Что вспоминают о школе Пескова, Тодоренко и другие звезды Специально для «Леди Mail.Ru» звезды вспомнили свои школьные годы и рассказали за какие поступки им было стыдно и какие бы советы они дали себе-школьнику.
Мамы говорят
Изя Эпштейн Вазэктомия 493
татьяна конюхова Что для Вас венчание? 276
Кристина Школа СССР 193
excerption Снова фотографии Австралии 183
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь