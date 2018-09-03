Индиец настойчиво пытается найти понравившуюся девушку, расклеивая собственные фото

Настоящие индийские драмы встречаются не только в кино, но и в реальной жизни. С конца июля 29-летний молодой человек по имени Бисвайит Поддар из местечка Джока рядом с Калькуттой пытается отыскать «любовь всей своей жизни», с которой однажды ехал в поезде.

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По словам влюбленного индийца, когда он ехал на работу, заметил в вагоне красивую девушку, которая ему сразу понравилась. Подойти и познакомиться он не решился, так как она была вместе с родителями. Но, по словам Поддара, незнакомка «ответила ему взаимностью» и улыбалась в ответ.

В тот день их пути разошлись, но молодой человек не смог забыть эту встречу и теперь настойчиво пытается найти девушку из поезда. Теперь ежедневно Поддар ездит тем самым поездом в то же самое время и в той же самой одежде, чтобы при встрече, возлюбленная могла его узнать.

Но и на этом настойчивый индиец не остановился. Он распечатал четыре тысячи больших постеров с объявлениями о поиске таинственной незнакомки и расклеил их вдоль шестикилометрового участка железной дороги. На плакатах он указал детали поездки, описал девушку и поместил целых два своих портрета.