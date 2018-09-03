Рунет не откажет
Рейтинг, который ежегодно составляют специалисты, отражает зависимость доступности национальных сегментов интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи. Исследуются 244 страны.
Рейтинг, который ежегодно составляют специалисты, отражает зависимость доступности национальных сегментов интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи. Исследуются 244 страны.
Связность интернета на сетевом уровне является результатом взаимодействия автономных систем (АС) операторов связи. Чем больше число альтернативных маршрутов трафика между автономными системами, тем более отказоустойчивым и стабильным является
По каждой из исследуемых стран они определили процент национального сегмента всемирной сети, который потеряет связь с остальным миром в случае сбоев или отключения крупнейшего национального провайдера. На основе этого показателя присваивались позиции в рейтинге.
Россия в нем, как и в прошлом году, заняла 13-ю строчку. По оценкам авторов исследования, потери Рунета в ситуации возникновения проблем у крупнейшего национального оператора составят чуть более пяти процентов пула используемых
Второе место занимает Великобритания, третье — Бразилия. В 2017 году на этих строчках были Гонконг и Швейцария. Сейчас они занимают 15-е и 4-е места соответственно.
Впервые в топ-15 рейтинга попал Сингапур — он на пятой позиции. При этом его покинули Люксембург и Румыния. «Мы можем сказать, что по сравнению с прошлым годом его топ-20 изменился незначительно, — отмечает Александр Лямин, основатель и генеральный директор Qrator Labs. — Если в 2017 году средняя доля сетей, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, составляла 41 процент, то в 2018 году этот показатель снизился на 3 процента и составил примерно 38 процентов».
Страны с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10 процентов автономных систем региона (в рейтинге этого года насчитывается 30 таких стран), в целом сохранили свои позиции. Телекоммуникационный рынок этих стран обладает высокой степенью диверсификации, а значит, работа всего национального сегмента является более стабильной, поясняет Лямин.
Киберугрозы вполне реальны. Запустив
DDoS-атакус большой мощностью, в десятки и сотни гигабит\сек., злоумышленники могут вызвать недоступность операторского оборудования или даже операторских каналов.
«Раньше такие атаки были невозможны, но в с появлением
Для самих злоумышленников атаки на операторов с технической точки зрения и инвестиций гораздо сложнее и дороже, чем на любую, даже очень крупную компанию, поскольку операторы предоставляют услуги доступа в интернет для граждан и компаний и владеют большими каналами передачи данных.
«У злоумышленников должны быть очень серьезные поводы для подобных атак», — подчеркивает эксперт.
В перспективе Россия может подняться в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, полагают авторы исследования. Но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. В их числе — снижение административной нагрузки на
По его словам, «недавно вступившие в силу законы, касающиеся регулирования интернета, могут привести к консолидации рынка и ухудшению устойчивости сети. Из индустрии уходят многочисленные мелкие провайдеры, и дальнейшая монополизация рынка может негативно сказаться на связности сети российского сегмента интернет и, как следствие, положении страны в рейтинге».