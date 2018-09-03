Рунет не откажет

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Связность интернета на сетевом уровне является результатом взаимодействия автономных систем (АС) операторов связи. Чем больше число альтернативных маршрутов трафика между автономными системами, тем более отказоустойчивым и стабильным является интернет-сегмент, поясняют авторы исследования.

По каждой из исследуемых стран они определили процент национального сегмента всемирной сети, который потеряет связь с остальным миром в случае сбоев или отключения крупнейшего национального провайдера. На основе этого показателя присваивались позиции в рейтинге.

Россия в нем, как и в прошлом году, заняла 13-ю строчку. По оценкам авторов исследования, потери Рунета в ситуации возникновения проблем у крупнейшего национального оператора составят чуть более пяти процентов пула используемых IP-адресов.

Лидирует в рейтинге стран с самым устойчивым интернетом Германия. По сравнению с прошлым годом позиция этой страны не поменялась.

Второе место занимает Великобритания, третье — Бразилия. В 2017 году на этих строчках были Гонконг и Швейцария. Сейчас они занимают 15-е и 4-е места соответственно.

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Впервые в топ-15 рейтинга попал Сингапур — он на пятой позиции. При этом его покинули Люксембург и Румыния. «Мы можем сказать, что по сравнению с прошлым годом его топ-20 изменился незначительно, — отмечает Александр Лямин, основатель и генеральный директор Qrator Labs. — Если в 2017 году средняя доля сетей, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, составляла 41 процент, то в 2018 году этот показатель снизился на 3 процента и составил примерно 38 процентов».

Страны с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10 процентов автономных систем региона (в рейтинге этого года насчитывается 30 таких стран), в целом сохранили свои позиции. Телекоммуникационный рынок этих стран обладает высокой степенью диверсификации, а значит, работа всего национального сегмента является более стабильной, поясняет Лямин.

Киберугрозы вполне реальны. Запустив DDoS-атаку с большой мощностью, в десятки и сотни гигабит\сек., злоумышленники могут вызвать недоступность операторского оборудования или даже операторских каналов. руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман

«Раньше такие атаки были невозможны, но в с появлением IoT-ботнетов, в руках атакующих оказалось очень серьезная и мощная инфраструктура, — это было видно на примере печально известного IoT-ботнета Mirai и многих его последователей», — отмечает Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB, специалист по информационной безопасности, эксперт Института развития интернета.

При этом крупные операторы, типа «Ростелекома», защищены от подобных атак любой силы, уточняет Фишман.

Для самих злоумышленников атаки на операторов с технической точки зрения и инвестиций гораздо сложнее и дороже, чем на любую, даже очень крупную компанию, поскольку операторы предоставляют услуги доступа в интернет для граждан и компаний и владеют большими каналами передачи данных.

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«У злоумышленников должны быть очень серьезные поводы для подобных атак», — подчеркивает эксперт.

В перспективе Россия может подняться в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, полагают авторы исследования. Но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. В их числе — снижение административной нагрузки на интернет-компании, упрощение регулирования и правил лицензирования. «Впрочем, пока Россия, к сожалению, движется в обратном направлении: нагрузки существенно увеличиваются, и негативные тренды на отечественном рынке могут усилиться», — предупреждает Александр Лямин.