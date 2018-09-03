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20:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Отсутствие отпуска оказалось опасным для здоровья

Стали известны результаты ежегодного исследования Allianz Global Assistance Vacation Confidence Index, которое показывает, как отсутствие отпуска влияет на здоровье человека. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Источник: Reuters

Отпуск в опросе обозначен как поездка с целью отдыха минимум на неделю и не менее, чем за 160 километров от места постоянного проживания.

Выяснилось, что 30,4 процента опрошенных с «отпускным дефицитом» («отпускной дефицит» определен экспертами как синдром, при котором человеку важен отпуск, однако у него нет возможности путешествовать в ближайший год) демонстрируют симптомы легкой или умеренной депрессии. В общей выборке признаки легкой депрессии наблюдались лишь у 23 процентов опрошенных.

У 12 процентов респондентов, испытывающих «отпускной дефицит», оказались симптомы умеренно тяжелой или тяжелой депрессии, что в два раза больше, чем в общей выборке.

«Это исследование показывает реальную зависимость между отсутствием отпуска и клинической депрессией, однако для того, чтобы понять, как недостаток путешествий влияет на человека в долгосрочной перспективе, необходимо провести более комплексную работу», — отметил директор по связям Allianz Global Assistance Дэниэль Дуразо.

Эксперты онлайн-сервиса бронирования жилья Booking.com подсчитали, в какие месяцы высокого сезона россияне смогут сэкономить до 50 процентов на жилье в разных городах мира. Оказалось, что в декабре путешественники смогут сэкономить 24 процента на поездке в Рио-де-Жанейро, а в октябре — 15 процентов на жилье в Окленде.

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