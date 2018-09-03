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20:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«С каждым годом приходит все меньше людей»

В Беслане и Москве почтили память жертв теракта.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Северной Осетии и Москве прошли траурные мероприятия, посвященные 14-й годовщине трагедии в Беслане. Тогда в результате захвата террористами здания школы с находившимися на ее территории детьми и взрослыми (всего 1128 человек) и боя во время проведенной на третьи сутки операции по освобождению школы погибли 334 человека, 186 из которых — дети.

Мероприятия в Беслане начались 1 сентября, в 9 часов 15 минут, ровно в то время, когда 32 террориста стали загонять собравшихся на линейку школьников, их родителей и учителей в спортзал. В этот момент началось возложение цветов: люди со всей Северной Осетии заходили в спортзал, проходили вдоль стендов с фотографиями погибших и зажигали поминальные свечи.

В основной корпус школы, где проходили самые ожесточенные столкновения между спецназом и боевиками, доступ посетителям закрыт уже несколько лет. Здание в аварийном состоянии и может обрушиться в любой момент.

Однако самые отчаянные проникали и туда, чтобы почтить память расстрелянных там мужчин — террористы уничтожили их в первый же день захвата, посчитав, что они могут оказать сопротивление.

За 14 лет в спортзале первой бесланской школы не изменилось ничего. Стенды с изображениями погибших, крест посреди баскетбольной площадки и сидящие у фотографий своих детей и внуков взрослые.

В отличие от прошлых лет, плача почти не было. Рыдания слышались только тогда, когда родственники начинали рассказывать знакомым, как они нашли своего ребенка и в каком месте спортзала он или она сидел во время захвата. Все это происходило под траурную музыку, которая фоном звучала из расставленных по периметру разрушенной школы динамиков.

В углу спортзала, где обычно собирается актив комитета «Матери Беслана» (дети его участников погибли в одном и том же месте), негромко говорили о ходе расследования теракта, которое длится с 1 сентября 2004 года и автоматически продлевается каждые несколько месяцев.

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Сказать, когда оно все-таки завершится, никто не может, группа, которая расследовала дело, была расформирована несколько лет назад, и дело фактически зависло в воздухе.


Позднее на традиционной пресс-конференции активисты «Матерей Беслана» Сусанна Дудиева, Анета Гадиева, Рита Сидакова и Марина Пак рассказали, что помимо расследования теракта их волнует судьба нескольких женщин, которые в результате штурма оказались прикованы к инвалидным коляскам и не могут получить необходимую, но дорогостоящую помощь. Также возникают проблемы с целевыми направлениями на учебу бывших заложников: республиканские и российские вузы все чаще отказывают в приеме. Эти проблемы можно было бы решить, если бы был принят закон о жертвах террористических актов (этого давно требуют «Матери Беслана»), но пока и бывшие заложники, и те, кто отстаивает их интересы, вынуждены полагаться на добрую волю чиновников.

3 сентября на мемориале «Город ангелов», который местные называют детским кладбищем, собралось около 3 тыс. человек. Под звуки метронома прозвучали имена всех погибших, после этого люди возложили цветы к монументу «Древо скорби».

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В это время в Москве около храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках также вспоминали жертв бесланского теракта. У памятника погибшим собралось около ста человек — в основном выходцы из Осетии и бывшие заложники, которые сейчас живут в Москве. Собравшиеся почтили память жертв минутой молчания и выпустили в небо 334 белых шара. По словам одного из организаторов акции, бывшего заложника Хетага Кусаева, который уже десять лет живет в Москве, «с каждым годом приходит все меньше людей, и это расстраивает».

Стоит отметить, что эта акция проходит в Москве ежегодно. От памятника жертвам теракта люди едут на Николо-Архангельское кладбище, где похоронены погибшие бойцы спецназа, на Жуковское кладбище, где похоронены погибшие сотрудники МЧС, и в деревню Юрово, к памятнику офицеру ФСБ Михаилу Кузнецову, погибшему при штурме первой школы.

Заур Фарниев, Владикавказ; Кристина Сурхаева

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