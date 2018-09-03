Орнелла Мути заявила, что хотела бы стать гражданкой России
Актриса напомнила о своих русских корнях, сообщив, что ее «дедушка был медиком при царе, а бабушка была пианисткой».
Актриса напомнила о своих русских корнях, сообщив, что ее «дедушка был медиком при царе, а бабушка была пианисткой».
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Итальянская актриса Орнелла Мути хотела бы получить российское гражданство. Об этом актриса, приехавшая в Москву для участия в балете «Хрустальный дворец», в понедельник сообщила журналистам.
У меня есть площадь в России, я прописана в Москве. Но гражданства, русского паспорта у меня нет. Иметь русское гражданство, конечно, я хотела бы, почему нет?
Она напомнила о своих русских корнях. «Дедушка был медиком при царе, а бабушка была пианисткой. Еще в нашем роду есть певица. Возможно, именно
Слухи о том, что артистка хочет получить гражданство РФ, уже ходили в 2016 году. Тогда агенты актрисы сообщили, что она не обращалась за российским гражданством. В том же году сообщалось, что Мути купила квартиру в Москве.
Франческа Романа Ривелли — настоящее имя актрисы, эстонки по матери — впервые снялась в 1969 году в 14-летнем возрасте у Дамиано Дамиани в картине «Самая красивая жена» (La moglie piu bella, 1970). В ее послужном списке около 100 кино- и телевизионных ролей, в том числе она снималась у таких режиссеров, как Дино Ризи, Франческо Рози, Марио Моничелли. Российскому зрителю она запомнилась дуэтом с Адриано Челентано.