Минюст предложил направлять заключенных в колонии рядом с их домом

Источник: AP 2018

Уведомление об этом опубликовано на правительственном портале раскрытия информации. Предлагаемые изменения в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) направлены на совершенствование порядка направления и перевода осужденных к месту отбывания наказания, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Проектом предусматриваются возможность направления осужденного и право осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства осужденного или его близких родственников», — уточняет Минюст.

До 2007 г. УИК РФ предписывал этапирование осужденного в регион по месту жительства, либо близлежащий. Однако в отношении москвичей эта норма практически не действовала, так как в столице нет колоний. Так, в 2005 г. руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского отправили в колонию, расположенную в 550 км от Читы со ссылкой на отсутствие мест поближе.

В июле 2007 г. в статью 73 УИК РФ были внесены изменения о порядке направления осужденных в колонии, официально разрешившие тюремному начальству ссылаться на отсутствие мест и другие исключительные обстоятельства.

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Проблема отправки осужденных в отдаленные регионы включена в ежегодный доклад федерального омбудсмена президенту за прошлый год, эту тему уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поднимала на встрече с президентом в мае 2017 г. Она говорила о большом числе обращений в свой адрес, связанных с просьбами людей проявить гуманизм и переселять заключенных из одной колонии в другую, ближе к месту нахождения родственников.

«Вместе со своим аппаратом мы подготовили проект закона, позволяющий переселять из одной колонии в другую, ближе к месту (жительства) родственников», — сообщила она. По словам Москальковой, «это даст возможность не разрушить семьи, добраться до близких: родственники хотели бы посетить (заключенного), но иногда это очень дорого, страна большая, требуются большие средства на проезд».