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21:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Костин извинился перед Джонсоном за то, что назвал его уродом

Президент ВТБ Андрей Костин извинился перед бывшим министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном за то, что на встрече со студентами МГИМО назвал его уродом.

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Источник: РИА "Новости"

«Деятельность господина Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел пришлась на период значительного ухудшения и без того непростых российско-британских отношений. Эмоциональное высказывание господина Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний. А. Л. Костин приносит Борису Джонсону свои искренние извинения», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Напомним, днем 3 сентября в МГИМО прошла традиционная встреча студентов с главой МИД России Сергеем Лавровым. На ней присутствовал и глава ВТБ Андрей Костин, член попечительского совета вуза. После похвалы в адрес господина Лаврова, глава ВТБ сказал: «Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе. Джонсон или прочие англичане вообще-то хорошие, умные люди, я с ними очень много там сам прожил… Иногда смотришь, думаешь: что ж там такое происходит? А смотришь на нашего министра (Сергея Лаврова.— “Ъ”), душа радуется, правильно?».

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