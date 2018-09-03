Костин извинился перед Джонсоном за то, что назвал его уродом

«Деятельность господина Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел пришлась на период значительного ухудшения и без того непростых российско-британских отношений. Эмоциональное высказывание господина Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний. А. Л. Костин приносит Борису Джонсону свои искренние извинения», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Напомним, днем 3 сентября в МГИМО прошла традиционная встреча студентов с главой МИД России Сергеем Лавровым. На ней присутствовал и глава ВТБ Андрей Костин, член попечительского совета вуза. После похвалы в адрес господина Лаврова, глава ВТБ сказал: «Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе. Джонсон или прочие англичане вообще-то хорошие, умные люди, я с ними очень много там сам прожил… Иногда смотришь, думаешь: что ж там такое происходит? А смотришь на нашего министра (Сергея Лаврова.— “Ъ”), душа радуется, правильно?».