Костин извинился перед Джонсоном за то, что назвал его уродом
Президент ВТБ Андрей Костин извинился перед бывшим министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном за то, что на встрече со студентами МГИМО назвал его уродом.
Президент ВТБ Андрей Костин извинился перед бывшим министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном за то, что на встрече со студентами МГИМО назвал его уродом.
«Деятельность господина Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел пришлась на период значительного ухудшения и без того непростых
Напомним, днем 3 сентября в МГИМО прошла традиционная встреча студентов с главой МИД России Сергеем Лавровым. На ней присутствовал и глава ВТБ Андрей Костин, член попечительского совета вуза. После похвалы в адрес господина Лаврова, глава ВТБ сказал: «Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе. Джонсон или прочие англичане
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