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00:04 (мск), источник: Lenta.Ru

На Ямале нашли орфографическую ошибку на памятнике

В городе Лабытнанги на Ямале установили памятник «Гранит науки» с орфографической ошибкой. На несоответствие нормам русского языка обратили внимание в группе во «ВКонтакте» «Лабытнанги Info».

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Авторы скульптуры процитировали афоризм Евгения Ханкина «Ниву знаний впопыхах не вспашешь», однако мягкий знак в конце глагола не поставили. Интернет-пользователи стали предлагать свои варианты, почему была допущена ошибка. Некоторые посчитали, что мягкий знак отсутствовал намеренно, так как под записью был изображен смайлик. Эту версию подтвердили и журналистам издания «Ноябрьск 24».

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Другие подписчики паблика поиздевались над оплошностью авторов скульптуры. «Надо формулы еще проверить, точно говорю, найдем не одну ошибку», — написал Lia Li под записью. Впоследствии в комментариях появилась фотография такого же памятника в городе Абакан, где афоризм был написан правильно.

После того, как послание студентам стало поводом для насмешек в соцсетях, ошибка была исправлена. Некоторые комментаторы посетовали на непоправимый урон образованию детей, который был нанесен ошибкой в цитате: «Вот так дети будут ходить мимо и читать, и в подсознании слово “вспашеш” так и останется без мягкого знака, и смайлик не поможет».

Памятник «Граниту науки» установлен в одном из скверов города рядом с профессиональным училищем. Помимо послания студентам, на камне выгравированы геометрические формулы.

В октябре 2017 года сообщалось о найденной ошибке в памятнике букварю в Ставропольском крае. Авторы скульптуры написали на табличке высказывание древнеримского писателя Петрония Арбитра: «Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя». В цитате вместо частицы «ни» поставили «не».

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