На Ямале нашли орфографическую ошибку на памятнике

Авторы скульптуры процитировали афоризм Евгения Ханкина «Ниву знаний впопыхах не вспашешь», однако мягкий знак в конце глагола не поставили. Интернет-пользователи стали предлагать свои варианты, почему была допущена ошибка. Некоторые посчитали, что мягкий знак отсутствовал намеренно, так как под записью был изображен смайлик. Эту версию подтвердили и журналистам издания «Ноябрьск 24».

Читайте также Школьники не доросли до Маяковского и Бродского

Другие подписчики паблика поиздевались над оплошностью авторов скульптуры. «Надо формулы еще проверить, точно говорю, найдем не одну ошибку», — написал Lia Li под записью. Впоследствии в комментариях появилась фотография такого же памятника в городе Абакан, где афоризм был написан правильно.

После того, как послание студентам стало поводом для насмешек в соцсетях, ошибка была исправлена. Некоторые комментаторы посетовали на непоправимый урон образованию детей, который был нанесен ошибкой в цитате: «Вот так дети будут ходить мимо и читать, и в подсознании слово “вспашеш” так и останется без мягкого знака, и смайлик не поможет».

Памятник «Граниту науки» установлен в одном из скверов города рядом с профессиональным училищем. Помимо послания студентам, на камне выгравированы геометрические формулы.