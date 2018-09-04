Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию

Источник: Reuters

«Он парень хороший, надежный, а выпить сколько может! Настоящая бездонная бочка!» — именно такую фразу от китайца в свой адрес можно считать настоящим комплиментом. Конечно, сначала когнитивный диссонанс неизбежен: способность пить несколько часов подряд без остановки — не совсем то, чем стоит гордиться. Но только не в Китае. Умение пить китайцы возвели в ранг особого ремесла. Способность к употреблению спиртного приравнивают к человеческому качеству. В китайском языке даже есть особое понятие для обозначения такого умения, дословно — алковместимость (酒量). В общем, если вы были звездой университетских вечеринок, не спешите думать, что познали искусство пить. По-настоящему понять, что это такое, можно, только пройдя через испытание китайским застольем. О культуре пития в Китае, которую заслуженно можно назвать искусством, рассказывает «Лента.ру».

Смерть в стакане

В конце августа один из ведущих медицинских журналов The Lancet опубликовал статью, в которой Поднебесную назвали самой вымирающей от алкоголя страной, обогнавшей даже Россию.

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Из-за спиртного там погибает больше всего в мире людей: 459 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин — за 2016 год. Исследование, однако, сравнивая Китай с европейскими странами, США и Россией, не учитывает, что численность населения в них отличается в разы. Да и предоставили исследователи абсолютные цифры, а не подсчитали смертность на 100 тысяч человек, чтобы можно было понять реальный масштаб трагедии.

И все же это не первый раз, когда медики бьют тревогу из-за Китая. В 2014 году журнал писал, что вместе с растущей платежеспособностью китайского населения растет и потребление алкоголя в стране. Это приводит к тому, что китайцы чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с печенью. По словам экспертов, в то время как в последние несколько лет во многих развитых и развивающихся странах мира показатели потребления алкоголя падают, в Китае они стремительно растут.

Источник: Reuters

Если к началу экономических реформ в 1978-м на душу населения в Китае потреблялось 2,7 литра алкоголя, то в 2010-м среднестатистический китаец выпивал уже 6,7 литра в год. При этом указывалось, что 42 процента китайцев и 71 процент китаянок вообще не пьют, что увеличивает показатель до 15,1 литра алкоголя на одного пьющего китайского гражданина старше 15 лет. Если делать скидку на непьющую часть населения, то Китай по количеству выпитых литров перегнал Великобританию, США, Германию и Австралию уже в 2010-м.

Ганбэй или не пей

Казалось бы, распитие спиртных напитков — дело нехитрое, однако китайские нравы и обычаи лишь усугубляют негативный тренд. Мало пить в Китае не принято.

Главное правило, которое нужно знать каждому, кто садится за стол с китайцами: не готов пить столько, сколько придется — не начинай вообще. Как только гость сделает первый глоток алкоголя, от него уже не отстанут. Чем он более уважаем, тем больше человек захотят поднять с ним бокал. Из уважения опрокидывать рюмку придется с каждым отдельным желающим, а не со всеми сразу. Более того, пить придется до дна. «До дна» по-китайски «ганбэй» — осушать стакан.

Источник: Reuters

Если посреди застолья один из участников откажется пить, сославшись на «больше не могу» — потеря лица обеспечена, к тому же обидятся те, кому выпить с гостем не удалось. Если вы не уверены, что можете идти до конца, лучше вообще заменять алкоголь чаем или газировкой.

В то же время китайцы с уважением отнесутся к решению не пить, если вы скажете об этом в начале праздника. Для китайцев, кстати, вполне естественно прикорнуть прямо во время мероприятия или сходить в уборную и избавиться от лишнего, а затем, набравшись сил, вновь продолжить выпивать.

Женщины могут участвовать в застольях наравне с мужчинами. Традиции предлагать им «дамские» напитки вроде вина или шампанского, в то время как мужчины будут налегать на «мужской» коньяк или водку, нет. Многие русские девушки сталкивались с тем, что китайцы, узнав об их национальности, хотят проверить алковместимость россиянок. «Я не пью» — малоубедительный аргумент: «Ты же русская», — скажут китайцы.

В Китае действительно существует стереотип, что русские много и стойко пьют, а водка намного крепче, чем китайский алкоголь. Однако если объяснить им, что это не так, настаивать они не будут. Вопрос «Ты меня уважаешь?» поднимется только если вы внезапно прервете распитие спиртного в разгаре вечеринки.

Не мешай

Еще одно отличие китайской культуры пития от российской — китайцы редко пьют разные типы алкоголя вместе. Если выбор сделан в пользу пива — китаец будет пить пиво весь вечер, если же водку — на ней и остановится.

Сам по себе алкоголизм в китайском обществе большой проблемой не считается. Например, в китайском языке нет идентичного русскому понятия «запой», а вот «алкоголик» (алкодемон или алкочерт — 酒鬼) — есть. Пьют в Китае, в отличие от России, чаще всего не от безысходности или депрессии. Для китайца выпивка — способ отметить радостное событие, показать свой достаток или проявить гостеприимство. В рекламе алкоголь преподносится как нечто, что способствует единению людей. Иногда реклама спиртного больше похожа на рекламу питьевого йогурта или хлопьев для завтрака — в роликах за столом сидит вся семья.

Источник: Reuters

До недавнего времени подавляющее большинство бизнес-сделок заключались только после проверки партнера застольем. Примечательно, что традиционно на таких мероприятиях босс может выбрать себе «алкопредставителя» — сотрудника, который будет выпивать за него. И контрагента не обидишь, и лицо не потеряешь, и от похмелья на следующее утро страдать не придется.

Слово «похмелье» в китайском языке, которое по значению похоже больше на английское «утро после», употребляется нечасто. Общеизвестных традиционных средств от головной боли, как рассол или опохмел, тоже нет.

Есть, однако проверенное средство от всех недугов — горячая вода. С ее чудодейственными, по мнению китайцев, свойствами знаком каждый, кто хоть раз пытался вылечиться от чего-то в Китае.

Водка для слабаков

Отдельного внимания заслуживает то, что именно пьют китайцы. Миф гласит, что русская огненная вода намного крепче китайских настоек. В действительности китайский алкоголь куда крепче.

Самый крепкий — китайская водка байцзю, которую также называют ханжой. Существует много видов и марок байцзю. Самая дорогая из популярных — маотай. Названа она по месту происхождения и производства — поселку Маотай в провинции Гуйчжоу.

Такую водку ставят на стол перед очень важными гостями. Ею угощают президентов и других важных гостей, а ее стоимость начинается от тысячи юаней (примерно 10 тысяч рублей) за бутылку. Кроме того, такой алкоголь считается идеальной взяткой чиновнику, хотя стоит оговориться: в свете развернутой председателем КНР Си Цзиньпином антикоррупционной кампании, традиция дарить власть имущим дорогой алкоголь уходит. Так, придя к власти в 2013-м Си запретил военным заказывать спиртное для банкетов, тем самым поставив под удар производство предприятий в Маотае.

Источник: Reuters

Крепость маотая составляет примерно 56 градусов, а вот похмелье, хотя это довольно субъективное понятие, считается от нее не таким уж сильным. Несмотря на схожесть с водкой, маринованными огурцами и салом ее не закусывают. Маотай принято пить с арахисом (жареным или даже вареным), китайским самоваром хого или пельменями.

Другими из популярных видов водки являются эрготоу и улянъе. Обе они намного дешевле маотая: бутылку можно купить и за 50, и за 500 юаней. Эрготоу, пожалуй, самая ходовая водка, народный бренд.

Большой популярностью у китайцев пользуется пиво. Самые популярные марки — Харбинское и Циндао. Циндао — город в провинции Шаньдун, бывшей немецкой колонии. И то, и другое пиво, по российским меркам, слабое — 4−5 процентов алкоголя. Пива китайцы пьют много, заказывают сразу несколько бутылок. К тому же пьют его не из больших пивных бокалов, а из небольших стопок, которые тоже осушают до дна.

Несмотря на то, что «алкоголь» с китайского принято переводить «вино», виноградный напиток особой популярностью не пользуется. В Китае пытаются выращивать виноградники, однако ни в какое сравнение с испанскими, французскими или чилийскими аналогами такое вино не идет. Есть в Поднебесной своя популярная марка вина The Great Wall, по вкусу больше напоминающая скисшую «Душу монаха».

Источник: Reuters

Сейчас, когда все больше китайцев путешествуют по Европе, к вину уже не относятся так скептически и не продают его в связке со спрайтом по акции, как это делалось несколько лет назад. Но вино, которое продается в России практически в любом минимаркете, в китайских магазинах все же редкость.

Под «вином» в китайской культуре подразумеваются также разного рода настойки: травяные, ягодные, на оленьих пантах. Пожалуй, все видели знаменитые бутылки с желто-коричневой жидкостью и змеями внутри. Такой напиток можно купить как в качестве сувенира, так и себе, иногда даже в качестве лекарства. Настойки особенно популярны в ресторанах, там они, как правило домашнего производства.

Алкоголь в крови

Пока медики призывают к здоровому образу жизни, а Си Цзиньпин запрещает военным пить на работе, обычные китайцы продолжают пьянствовать, не испытывая угрызений совести. У винопития долгая история, корнями уходящая в древность.

В китайской культуре слово, которое обычно переводят как «вино» — цзю (酒) не имеет никакого отношения к винограду. Цзю в древности означало любой психотропный отвар, который вызывал опьянение или галлюцинации. Даже сам иероглиф изначально состоял из нескольких частей: вода, кувшин и лик духа на сосуде. Так называемое вино было неотъемлемой частью любого ритуала, а ритуалы в свою очередь играли и играют огромную роль в жизни китайцев.

Восемь бессмертных пьют вино

Распитие алкоголя во время обряда символизировалось с подношением алкоголя напрямую духу, то есть устами пьющего пил дух. Так как с помощью отваров цзю можно было «попасть в мир духов», всевозможные небожители стали ассоциироваться у китайцев с алкоголем. Одни из самых известных китайских «алкоголиков» — классические персонажи — Восемь даосских бессмертных. Об их алкогольных посиделках слагали стихи многие знаменитые поэты.

Практически любое более-менее значимое событие в жизни китайцев — ритуал. Поэтому выпивка традиционно сопровождает празднования рождения детей, свадеб, поминки и крупные покупки. Так, многие понятия, на первый взгляд мало связанные с алкоголем, например, «сопровождать» или «вступать в брак», изображались в виде стоящего на коленях человека, размешивающего что-то в сосуде.

Примерно в VII веке питие становится более цивилизованным и эстетическим и перестает быть просто пьяным общением с потусторонним миром. Уже тогда в Китае появляется особая «культура вина». Великие поэты тех времен — Ли Бо, Ду Фу, Хэ Чжичжан — ассоциируются именно с питьем цзю. По легенде, они уходили в леса, где пили и сочиняли стихи. Таким образом, алкоголь стал ассоциироваться у китайцев с интеллигенцией, а не с маргиналами.

Источник: Reuters

Алкоголь — актуальная тема и в современном китайском искусстве. Сцены, в которых китайцы выпивают, можно увидеть и в кино, и в сериалах, и в литературе.

В 2012 году китайский писатель Мо Янь получил нобелевскую премию, написав произведение «Страна вина». В нем автор, в том числе описывает пристрастие китайцев к еде и питью. Другой роман писателя «Красный гаолян» стал известен всему миру после того, как режиссер Чжан Имоу снял по нему одноименный фильм. Хотя речь в произведении идет о трагической судьбе двух молодых людей во время вторжения японцев на территорию Маньчжурии, одной из главных «героинь» повествования является гаоляновая водка.

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Для китайцев выпивка — вполне нормальное явление. Несмотря на то, что медики говорят о ситуации, близкой к критической, сами китайцы, кажется, не видят ничего опасного в алкоголе. Это подтверждают и цифры — по данным на 2010 год, 9,3 процента китайцев страдали от злоупотребления алкоголем, из них зависимых было лишь около четырех процентов. Китаянки, злоупотребляющие спиртным, составляли лишь 0,2 процента от населения Китая.

Несмотря на то, что относительные цифры не выглядят так уж угрожающе, прогнозы экспертов неутешительны. К 2020 году, по оценкам Statista, китайцы будут выпивать более 65 миллионов литров алкогольных напитков в год, тогда как за 2018 год они, предположительно, выпили 62 миллиона литров.