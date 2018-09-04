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12:41 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему на утренних рейсах лететь лучше, чем на вечерних?

​У «утренних» пассажиров действительно есть ряд преимуществ.

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Источник: Reuters

Вылеты в период летних отпусков и в праздничные дни часто задерживают, поскольку в это время регистрация и паспортный контроль проходят дольше из-за большого потока туристов. Тем, кто не хочет стоять в очередях в переполненных аэропортах, можно посоветовать бронировать ранние рейсы.

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Рейсы не задерживают

Согласно данным аналитического интернет-ресурса FiveThirtyEight, ранние утренние вылеты реже задерживают, нежели дневные и вечерние. Чтобы избежать задержек, лучше всего планировать вылет до 8 утра. В это время воздушное пространство не переполнено, поскольку все предыдущие рейсы за ночь приземлились или вылетели. К вечеру же наблюдается тенденция увеличения задержки рейсов. Максимальный пик нагрузки у аэропорта — 6 часов вечера.

Меньше вероятность турбулентности

Ранние утренние рейсы менее подвержены турбулентности. Согласно данным американской Национальной лаборатории по исследованию сильных штормов (National Severe Storms Laboratory), грозы чаще всего происходят в дневные и вечерние часы. Поэтому ранний вылет уменьшает вероятность попасть в грозу или в зону турбулентности во время полета.

Билеты

Бывает, что билет на утренний рейс стоит дешевле. В таком случае ранний вылет позволит существенно сэкономить и сохранить больше денег на отдых. Однако, по словам руководителя отдела по связям с общественностью сервиса Tutu.ru Тимура Юсупова, не всегда цена билета зависит от времени суток.

«Цена авиабилета зависит от времени суток не в первую очередь.

Во многом это зависит от авиакомпании и времени, когда вы покупаете билет.

Прямой зависимости цены билета от времени суток нет. Билеты могут стоить дешевле и с вылетом в вечернее время", — говорит Юсупов.

Свободного времени больше

У пассажиров, вылетевших утренним рейсом, остается больше времени после прилета. Свободное время можно посвятить осмотру достопримечательностей или встречам с друзьями или родственниками.

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