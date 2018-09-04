Почему на утренних рейсах лететь лучше, чем на вечерних?
У «утренних» пассажиров действительно есть ряд преимуществ.
У «утренних» пассажиров действительно есть ряд преимуществ.
Вылеты в период летних отпусков и в праздничные дни часто задерживают, поскольку в это время регистрация и паспортный контроль проходят дольше
Согласно данным аналитического
Ранние утренние рейсы менее подвержены турбулентности. Согласно данным американской Национальной лаборатории по исследованию сильных штормов (National Severe Storms Laboratory), грозы чаще всего происходят в дневные и вечерние часы. Поэтому ранний вылет уменьшает вероятность попасть в грозу или в зону турбулентности во время полета.
Бывает, что билет на утренний рейс стоит дешевле. В таком случае ранний вылет позволит существенно сэкономить и сохранить больше денег на отдых. Однако, по словам руководителя отдела по связям с общественностью сервиса Tutu.ru Тимура Юсупова, не всегда цена билета зависит от времени суток.
«Цена авиабилета зависит от времени суток не в первую очередь.
Во многом это зависит от авиакомпании и времени, когда вы покупаете билет.
Прямой зависимости цены билета от времени суток нет. Билеты могут стоить дешевле и с вылетом в вечернее время", — говорит Юсупов.
У пассажиров, вылетевших утренним рейсом, остается больше времени после прилета. Свободное время можно посвятить осмотру достопримечательностей или встречам с друзьями или родственниками.
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