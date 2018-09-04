Васильевой предложили запретить школьникам гаджеты дороже пяти тысяч рублей

Ранее президент РФ Владимир Путин затруднился прокомментировать слова министра просвещения Ольги Васильевой о том, что она поддерживает идею запрета гаджетов в школах, но пообещал обсудить с ней данный вопрос.
«Считаю, что гаджеты, которые используют современные российские школьники, по стоимости не должны быть дороже 5 тысяч рублей. Эту инициативу нужно внести в регламент школы — равенство учащихся в этой сфере пойдет им только на пользу», — пишет депутат в письме к Васильевой, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что, по его мнению, дорогие мобильные устройства (телефоны, «умные» часы, планшеты и другие) подчеркивают социальное расслоение в обществе, заставляя детей из необеспеченных семей чувствовать себя ущемленными в своих правах, поскольку не каждый родитель может позволить себе купить своему ребенку гаджет за 10−20 тысяч рублей.
«Я предполагаю, что эта ограничительная мера вызовет двойственную реакцию в обществе и понравится далеко не всем. Но я уверен в ее необходимости. Так дети смогут соревноваться не в том, чей смартфон или планшет дороже, а соперничать в человеческих качествах — уме, сообразительности, чувстве юмора и так далее. А чтобы все время быть на связи с родителями, детям достаточно простого кнопочного телефона», — заключил он.