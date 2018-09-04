Васильевой предложили запретить школьникам гаджеты дороже пяти тысяч рублей

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент РФ Владимир Путин затруднился прокомментировать слова министра просвещения Ольги Васильевой о том, что она поддерживает идею запрета гаджетов в школах, но пообещал обсудить с ней данный вопрос.

«Считаю, что гаджеты, которые используют современные российские школьники, по стоимости не должны быть дороже 5 тысяч рублей. Эту инициативу нужно внести в регламент школы — равенство учащихся в этой сфере пойдет им только на пользу», — пишет депутат в письме к Васильевой, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что, по его мнению, дорогие мобильные устройства (телефоны, «умные» часы, планшеты и другие) подчеркивают социальное расслоение в обществе, заставляя детей из необеспеченных семей чувствовать себя ущемленными в своих правах, поскольку не каждый родитель может позволить себе купить своему ребенку гаджет за 10−20 тысяч рублей.