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08:10 (мск), источник: Сиб.фм

Воспитанные кошкой красные волки из Новосибирска улетели в Будапешт

В Новосибирске инспекторы областного управления Россельхознадзора проконтролировали перевозку за границу двух красных волков — хищники, от которых при рождении отказалась волчица и выкормленные обычной домашней кошкой, улетели в зоопарк Будапешта.

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«Два самца отправились в венгерский зоопарк города Будапешта транзитом через московский аэропорт Шереметьево. Ветеринарный контроль при вывозе редких животных был проведён с соблюдением требований страны-импортёра», — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Добавим, что два года назад от этих волков отказалась родная мать. От голодной смерти детёнышей спасла обычная кошка Муська. Как рассказала Сиб.фм начальник информационно-методического отдела Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова, ещё в апреле 2016 года у пары красных волков, которых зовут Мила и Бос, родились детёныши. Всех пятерых малышей пришлось забрать у родителей, потому что возникли трудности с выкармливанием потомства.

«В таких случаях зоопарк всегда старается найти малышам приёмную маму. Можно, конечно, кормить малышей из бутылочки, но с мамой рядом всегда лучше. Для волчат новой матерью стала наша кошка Муська. Она живёт в зоопарке и уже прославилась тем, что выкормила рысёнка. Весной 2016 года Муська снова стала мамой», — сообщила Евгения Пирожкова.

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На момент поисков кормилицы для волчат у кошки был один котёнок. Появление пятерых новых едоков Муську не смутило. Она прекрасно приняла красных волчат, сразу начала их кормить, греть, вылизывать и всячески заботиться о них. Волчатам ласковая кошка тоже сразу понравилась — они быстро освоились и стали вести себя с Муськой как с мамой.

«Кошка безотказно кормила детей, но при всём желании она не смогла бы полностью обеспечить молоком шестерых детёнышей. Волчата были крупнее котят, темпы роста у них тоже отличаются. Поэтому волчат каждые три часа подкармливали смесью, приготовленной из сухого молока для щенков», — отметили в зоопарке.

Добавим, красного волка называют одним из самых необычных волков. В его облике типично волчьи черты сочетаются с чертами лисы и шакала. В отличие от привычных серых волков, красные волки, убив жертву, сначала стараются накормить детёнышей, а уж потом питаются сами. Серые волки действуют наоборот.

Красный волк распространён в Центральной и Южной Азии, южных районах Дальнего Востока, Восточной Сибири. Обитает в лесах, горах и степях. Активен преимущественно днём, но может охотиться в любое время суток. Питается в основном копытными среднего размера, а также грызунами и птицами. Держится стаями по 5−12 особей.

Напомним, в августе корреспонденту Сиб.фм в Новосибирском зоопарке рассказали удивительную историю — домашняя кошка стала мамой для двух крохотных енотов.

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