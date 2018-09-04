Моника Левински ушла с интервью после вопроса о Клинтоне
Моника Левински, участница
Моника Левински, участница
По данным издания, Левински выступила на
«Извините, но я не смогу это сделать», — сказала она перед тем, как покинуть студию.
Организаторы
Позднее Левински в своем твиттере обвинила Леви в том, что он ввел ее в заблуждение и заявила, что они заранее обсудили, на какие вопросы она готова ответить. Она также подчеркнула, что вопрос телеведущего был «вопиющим пренебрежением» к их договоренностям.