Моника Левински ушла с интервью после вопроса о Клинтоне

Источник: AP 2018

По данным издания, Левински выступила на пресс-конференции Channel 2, на которой рассказала о своей жизни после сексуального скандала с Клинтоном. После «эмоциональной» речи она должна была побеседовать с ведущим местных новостей Йонитом Леви. Однако после первого вопроса о том, ждет ли она личных извинений от Клинтона, Левински покинула интервью.

«Извините, но я не смогу это сделать», — сказала она перед тем, как покинуть студию.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mroP40iWhJs?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Организаторы пресс-конференции не смогли объяснить поступок Левински. Ее представитель также не смог ответить, связан ли ее поступок с прозвучавшим вопросом.