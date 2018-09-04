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11:47 (мск), источник: Газета.Ру

Моника Левински ушла с интервью после вопроса о Клинтоне

Моника Левински, участница общественно-политического скандала, который произошел из-за ее сексуальной связи с Биллом Клинтоном, покинула интервью, когда ее спросили, ждет ли она извинений от бывшего президента США. Об этом пишет The Jerusalem Post.

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Источник: AP 2018

По данным издания, Левински выступила на пресс-конференции Channel 2, на которой рассказала о своей жизни после сексуального скандала с Клинтоном. После «эмоциональной» речи она должна была побеседовать с ведущим местных новостей Йонитом Леви. Однако после первого вопроса о том, ждет ли она личных извинений от Клинтона, Левински покинула интервью.

«Извините, но я не смогу это сделать», — сказала она перед тем, как покинуть студию.

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Организаторы пресс-конференции не смогли объяснить поступок Левински. Ее представитель также не смог ответить, связан ли ее поступок с прозвучавшим вопросом.

Позднее Левински в своем твиттере обвинила Леви в том, что он ввел ее в заблуждение и заявила, что они заранее обсудили, на какие вопросы она готова ответить. Она также подчеркнула, что вопрос телеведущего был «вопиющим пренебрежением» к их договоренностям.

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