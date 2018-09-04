Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый глава ДНР высказался о позиции по России
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
Лера Кудрявцева наняла няню для новорожденной дочки
В Сети узнали детали тайной церемонии прощания с Кобзоном
Максим Фадеев сожалеет о своем похудении на 70 килограммов
Как страшно есть!Какие суперинфекции мы покупаем вместе с продуктами
Подсчитано наследство Кобзона
Как россияне отреагировали на обращение Путина
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Сын Нагиева снимается в комедии «Холоп»: первое фото
Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни - СМИ
49-летняя Меньшова показала округлившийся живот
Сын Кобзона на церемонии прощания с певцом (фото)
Как изменится жизнь собственников жилья в сентябре
"Как суждено": Поргина рассказала, когда умрет Караченцов
Сын о тайном разговоре накануне похорон Кобзона
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
12:26 (мск), источник: РИА Новости

Земфира выпустила новую песню на стихи Иосифа Бродского

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Новая композиция певицы Земфиры под названием «Джозеф» появилась в сети, в основу текста легли стихотворения Иосифа Бродского.

Наверх
Источник: РИА Новости

Ранее Земфира на своих страницах в соцсетях сообщила, что больше не планирует играть концерты, но хочет записать альбом. В ночь на вторник в сети появился новый сингл.

«Премьера. «Джозеф», — сообщается на официальной странице певицы во «Вконтакте».

Основу текста составили фрагменты стихотворений Иосифа Бродского. Эту композицию Земфира также представила публике в живом исполнении на фестивале Пикник «Афиши» в начале августа.

Первый альбом певицы, называвшийся «Земфира», вышел в 1999 году, тогда же она отправилась в первый гастрольный тур. После этого были представлены альбомы «Прости меня моя любовь» (2000), «Четырнадцать недель тишины» (2002), «Вендетта» (2005), «Спасибо» (2007), «Жить в твоей голове» (2013).

Читайте также:

 В реальном Крыму все немного по-другому
Нам грозит 'заговор рыцарей Истины'. Они не пожалеют ни Европы, ни РФ
Сверхдоходы компаний могут направить на развитие инфраструктуры
Банкоматы в России перестали принимать купюры в 5000 рублей
Климкин назвал ситуацию с оттоком населения катастрофической
Более 80% российских бизнесменов готовы продать свои активы
Моника Левински ушла с интервью после вопроса о Клинтоне
Где деньги: Россию спасает нефть и дешевый рубль
Водка для слабаков. Как и что пьют в Китае
Спорт
«Старый сеньор»: зачем Маркизио перешел в «Зенит» 3 сентября санкт-петербургский "Зенит" оформил самое громкое приобретение летней трансферной кампании
Hi-Tech
Российские банкоматы перестали принимать крупные купюры Всему виной фальшивки.
Авто
Aurus рассекретил внедорожник Ожидалось, что премьера модели состоится на автосалоне в Москве, но этого не произошло. Вероятно, внедорожник из проекта «Кортеж» покажут теперь в Женеве в 2019 году
Кино
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала Актриса раскрыла одну из главных интриг продолжения проекта «Между нами, девочками»
Недвижимость
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Названы пять типов опасных сделок с жильем
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
Названо самое выгодное время для бронирования отелей
Леди
Клетка, казаки и американа – какие осенние тренды выбирают стилисты Мы собрали сразу 7 лучших (по мнению представителей индустрии) трендов, которые врываются в моду буквально в эти секунды. Новый сезон открыт!
Мамы говорят
Вера Ушакова Куда уехать из Москвы? 364
Svetlana Sayfutdinova Поздние родители 208
Пятачок) А что делает папа в вашей семье для воспитания детей 203
Мисс Х Как принять решение о разводе. 192
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь