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13:21 (мск), источник: Это Кавказ

От Сицилии до Ставрополья

Чем московского пиарщика удивил Кавказ и как сделать мечты о дальних странах реальностью — лайфхаки и впечатления кругосветного путешественника.

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Источник: Фото из личного архива Григория Лугового

В прошлом журналисту, сейчас — специалисту по связям с общественностью Григорию Луговому 32 года. Последний из них вместе с женой Ириной и полуторогодовалым сыном Сережей он провел в путешествиях по миру.

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— С нами был маленький сын, поэтому в каждой стране или регионе мы жили по месяцу: чем меньше переездов, тем меньше стресса для ребенка, — говорит Григорий.

Путешествие началось с Сицилии, самого южного региона Италии. Затем семья жила во Франции на Корсике, в испанской Валенсии, Доминикане, Мексике, Австралии, на Бали, в Южной Корее. Потом начался российский этап кругосветки: Тында Амурской области, Якутск, где живут родители Ирины, и Иркутск.

— Завершили путешествие мы на Кавказе, посетив Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ставропольский край. В поселке Иноземцево у нас есть дом, построенный еще моей бабушкой, — рассказывает Григорий. — Я очень рад окончить это приключение здесь. Благодаря детству в Минводах я на всю жизнь полюбил горы, и, где бы мы ни были на нашем пути, я всегда сравнивал эти места с «родным» Кавказом. Поэтому Кавказ, особенно регион Минвод, не был для меня открытием. Однако в кругосветке мне удалось посмотреть на него новыми глазами.

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Стереотипы: не ходите в купальнике — и все будет хорошо

— Я относительно часто бываю на Кавказе, и стереотипов у меня уже не осталось. Но, судя по вопросам друзей и читателей блога, они такие.

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Опасность на дорогах. В последнее время в населенных пунктах Кавказа появилось очень много «лежачих полицейских», на дорогах — камеры, сами федеральные трассы стали лучше и качественнее. Лихачества теперь на порядок меньше.

Жадные гаишники. Несколько лет назад друзья отговаривали меня от аренды автомобиля на Кавказе, потому что за каждым кустом стоит гаишник и считает себя вправе потребовать любую сумму под вымышленными предлогами. Лично мы с этой проблемой не сталкивались.

Агрессивное население. На Кавказе, особенно в аулах, люди намного спокойнее и счастливее, чем в Москве. Они очень вежливы и гостеприимны. Как сказал мне имам Терскола Абдулкерим Ольмезов, без туризма Кавказу не быть, на Кавказе — многовековые традиции гостеприимства. Главное — соблюдать простые правила. По словам имама, они такие: соблюдайте дресс-код, не ходите по населенным пунктам в купальнике — и все будет хорошо.

Отличная еда, но слишком много мусора

Источник: Фото из личного архива Григория Лугового

— Из кавказской еды нам понравились шашлыки и лагман. Но в восторге мы от качества еды на местных рынках! Мое самое главное кавказское кулинарное впечатление — это новый Верхний рынок в Пятигорске. Современный, в русле последних урбанистических тенденций.

Кавказ как туристическое направление развивается в правильную сторону. Но есть одна колоссальная нерешенная проблема — это мусор. Замусоренность природных объектов просто страшная. Только два места на нашем пути могли бы «посоревноваться» в этом вопросе с Кавказом: наш же, российский, Дальний Восток и индонезийский остров Бали, где море после штормов превращается в океан пластикового мусора.

Когда общаешься с людьми в аулах, поражаешься, с какой любовью они относятся к родным местам, как хвалятся ими. Но остановись на обочине или подойди к любому водопаду в ущельях — повсюду пакеты и пластиковые бутылки. Хочется верить, что местные жители начнут что-то делать, потому что мусор может стать большой проблемой на пути развития туризма — люди просто не захотят возвращаться.

Туризм: колоссальный потенциал

— Туристический потенциал Кавказа колоссален. При этом инфраструктуры, особенно в национальных республиках, по сравнении с теми же Альпами здесь почти нет. Люди на Кавказе только начинают понимать, как важен туризм и какие возможности он дает.

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Мне запомнилась встреча с Маратом Мушкаевым из села Эль-Тюбю в Кабардино-Балкарии. Он развивает свой проект FlyChegem. Сначала поставил палатки для парапланеристов, потом построил кафе, прорубил скалолазный маршрут, продумал программу поездок по местным аулам и селениям, где нет отелей, но можно договориться с местными людьми, сделал на склоне горы баню. Когда я приехал к нему в окрестности Эльтюбю, все 110 мест в палатках были заняты туристами со всей России. Прекрасный пример человека, кто делает очень крутые вещи для развития своей малой родины и родного села.

Уверен, что таких людей будет все больше, рынок еще не занят, а возможностей масса.

Как перестать откладывать мечты «на потом»

— Недавно увидел новый термин — «зимовники». Это люди, которые убегают от российской зимы в южные страны. Вот мы с женой — зимовники. Последние четыре года мы жили примерно по месяцу на Средиземном море — в Португалии, Италии, Греции и Черногории. Предвосхищая вопросы о цене, скажу, что зимой жить на Средиземном море дешевле, чем в Москве, при намного более приятном климате, лучшем качестве продуктов и несравненно большем количестве солнечных дней.

И вот в Черногории, где мы были с трехмесячным сыном, пришла идея: а почему бы не отправиться в путешествие на более долгий срок? Возможность есть: работаем мы удаленно.

Подтолкнули к поездке меня два события. Родился сын — видя, как он быстро растет, я ощутил, как летит время и жизнь, и понял: жить нужно ярко и насыщенно и не откладывать мечты «на потом». Чуть позже, в Черногории, я узнал, что умер мой дедушка. Эта трагическая новость еще больше укрепила меня в моей мысли.

Образ жизни и безопасность

Источник: Фото из личного архива Григория Лугового

— Наше путешествие было очень далеко от шаблонного мнения, что ты каждый день куда-то едешь и попадаешь в невероятные приключения. В будние дни я работал по московскому времени у компьютера. Жена занималась ребенком и вела хозяйство. По выходным мы выбирались к местным достопримечательностям. В этом подходе есть огромный плюс: когда ты живешь как местный, «работа — дети — дом», узнаешь о настоящей жизни в стране намного больше. Мы изучали места и страны вглубь, а не вширь: знакомились с местными, ходили на их праздники.

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Мы решили не ездить в страны, где есть угроза для нас или ребенка: будь то эпидемиологическая ситуация или уровень преступности. Поэтому не поехали в Африку и в Южную Америку. Перед переездом в каждую следующую страну старались найти там знакомых или знакомых знакомых, чтобы получить максимально полную информацию о безопасности, уровне медицины. В соцсетях это просто.

Несмотря на подготовку, конечно, мы очень переживали, а особенно боялись бабушки и дедушки. Но все страхи оказались абсолютно беспочвенны. А в декабре, когда мы жили в Доминикане, пришла новость, что в Москве за весь месяц было всего шесть минут солнца, и мы поняли, что все сделали правильно.

Три лайфхака для путешественников

— Кругосветка — это очень индивидуальный опыт. Но общие советы я дать все же могу.

Во-первых, путешествовать с востока на запад легче, чем с запада на восток. Так проще подстраиваться под меняющиеся часовые пояса.

Во-вторых, стоит планировать кругосветку на три-четыре месяца вперед. Оплачивать все путешествие сразу — дорого, плюс можно, к примеру, сломать себе ногу посередине пути, и деньги уйдут в пустую. Покупать все в последний день тоже очень дорого. Так что лучше планировать поездку на несколько месяцев вперед уже по ходу самого путешествия.

В-третьих, крайне рекомендую заниматься чем-то еще, кроме самого путешествия — найти удаленную работу, вести блог или даже получить второе образование.

Все просто: путешествие само по себе быстро превращается в рутину, и надо будет искать спасение не от работы в «отпуске», а, наоборот, от «отпуска» в работе.

Хотя в целом надо понимать, что большое путешествие — это не отдых в понимании отпускного туриста. Это образ жизни, который лучше назвать кочевьем.

Самое сложное в кругосветке

Источник: Фото из личного архива Григория Лугового

Самое сложное в кругосветном путешествии — на него решиться. Нужно полностью изменить свой стиль жизни, пойти на риск и дискомфорт.

Второе по сложности — подготовиться к поездке, не растерять запал.

Третье — завершить свое путешествие. Потому что хочется, чтобы оно длилось всегда.

Остальное совсем не сложно и доставляет уйму удовольствия: вы просто живете другую, отличную от всего, что случалось с вами раньше, жизнь.

Анастасия Расулова

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