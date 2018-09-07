От Сицилии до Ставрополья
Чем московского пиарщика удивил Кавказ и как сделать мечты о дальних странах реальностью — лайфхаки и впечатления кругосветного путешественника.
Чем московского пиарщика удивил Кавказ и как сделать мечты о дальних странах реальностью — лайфхаки и впечатления кругосветного путешественника.
В прошлом журналисту, сейчас — специалисту по связям с общественностью Григорию Луговому 32 года. Последний из них вместе с женой Ириной и полуторогодовалым сыном Сережей он провел в путешествиях по миру.
— С нами был маленький сын, поэтому в каждой стране или регионе мы жили по месяцу: чем меньше переездов, тем меньше стресса для ребенка, — говорит Григорий.
Путешествие началось с Сицилии, самого южного региона Италии. Затем семья жила во Франции на Корсике, в испанской Валенсии, Доминикане, Мексике, Австралии, на Бали, в Южной Корее. Потом начался российский этап кругосветки: Тында Амурской области, Якутск, где живут родители Ирины, и Иркутск.
— Завершили путешествие мы на Кавказе, посетив
— Я относительно часто бываю на Кавказе, и стереотипов у меня уже не осталось. Но, судя по вопросам друзей и читателей блога, они такие.
Опасность на дорогах. В последнее время в населенных пунктах Кавказа появилось очень много «лежачих полицейских», на дорогах — камеры, сами федеральные трассы стали лучше и качественнее. Лихачества теперь на порядок меньше.
Жадные гаишники. Несколько лет назад друзья отговаривали меня от аренды автомобиля на Кавказе, потому что за каждым кустом стоит гаишник и считает себя вправе потребовать любую сумму под вымышленными предлогами. Лично мы с этой проблемой не сталкивались.
Агрессивное население. На Кавказе, особенно в аулах, люди намного спокойнее и счастливее, чем в Москве. Они очень вежливы и гостеприимны. Как сказал мне имам Терскола Абдулкерим Ольмезов, без туризма Кавказу не быть, на Кавказе — многовековые традиции гостеприимства. Главное — соблюдать простые правила. По словам имама, они такие: соблюдайте
— Из кавказской еды нам понравились шашлыки и лагман. Но в восторге мы от качества еды на местных рынках! Мое самое главное кавказское кулинарное впечатление — это новый Верхний рынок в Пятигорске. Современный, в русле последних урбанистических тенденций.
Кавказ как туристическое направление развивается в правильную сторону. Но есть одна колоссальная нерешенная проблема — это мусор. Замусоренность природных объектов просто страшная. Только два места на нашем пути могли бы «посоревноваться» в этом вопросе с Кавказом: наш же, российский, Дальний Восток и индонезийский остров Бали, где море после штормов превращается в океан пластикового мусора.
Когда общаешься с людьми в аулах, поражаешься, с какой любовью они относятся к родным местам, как хвалятся ими. Но остановись на обочине или подойди к любому водопаду в ущельях — повсюду пакеты и пластиковые бутылки. Хочется верить, что местные жители начнут
— Туристический потенциал Кавказа колоссален. При этом инфраструктуры, особенно в национальных республиках, по сравнении с теми же Альпами здесь почти нет. Люди на Кавказе только начинают понимать, как важен туризм и какие возможности он дает.
Мне запомнилась встреча с Маратом Мушкаевым из села
Уверен, что таких людей будет все больше, рынок еще не занят, а возможностей масса.
— Недавно увидел новый термин — «зимовники». Это люди, которые убегают от российской зимы в южные страны. Вот мы с женой — зимовники. Последние четыре года мы жили примерно по месяцу на Средиземном море — в Португалии, Италии, Греции и Черногории. Предвосхищая вопросы о цене, скажу, что зимой жить на Средиземном море дешевле, чем в Москве, при намного более приятном климате, лучшем качестве продуктов и несравненно большем количестве солнечных дней.
Подтолкнули к поездке меня два события. Родился сын — видя, как он быстро растет, я ощутил, как летит время и жизнь, и понял: жить нужно ярко и насыщенно и не откладывать мечты «на потом». Чуть позже, в Черногории, я узнал, что умер мой дедушка. Эта трагическая новость еще больше укрепила меня в моей мысли.
— Наше путешествие было очень далеко от шаблонного мнения, что ты каждый день
Мы решили не ездить в страны, где есть угроза для нас или ребенка: будь то эпидемиологическая ситуация или уровень преступности. Поэтому не поехали в Африку и в Южную Америку. Перед переездом в каждую следующую страну старались найти там знакомых или знакомых знакомых, чтобы получить максимально полную информацию о безопасности, уровне медицины. В соцсетях это просто.
Несмотря на подготовку, конечно, мы очень переживали, а особенно боялись бабушки и дедушки. Но все страхи оказались абсолютно беспочвенны. А в декабре, когда мы жили в Доминикане, пришла новость, что в Москве за весь месяц было всего шесть минут солнца, и мы поняли, что все сделали правильно.
— Кругосветка — это очень индивидуальный опыт. Но общие советы я дать все же могу.
Хотя в целом надо понимать, что большое путешествие — это не отдых в понимании отпускного туриста. Это образ жизни, который лучше назвать кочевьем.
Самое сложное в кругосветном путешествии — на него решиться. Нужно полностью изменить свой стиль жизни, пойти на риск и дискомфорт.
Второе по сложности — подготовиться к поездке, не растерять запал.
Третье — завершить свое путешествие. Потому что хочется, чтобы оно длилось всегда.
Остальное совсем не сложно и доставляет уйму удовольствия: вы просто живете другую, отличную от всего, что случалось с вами раньше, жизнь.
Анастасия Расулова