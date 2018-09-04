Работу завода «Крымский титан» остановили из-за выбросов вредных веществ

На севере Крыма из-за выброса неизвестного вещества в период 23- 24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Роспотребнадзором отклонений в пробах почвы не выявлено, а концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, согласно результатам проб, не превышают установленные гигиенические нормативы.

«Этой ночью в связи с перепадом ночной и дневной температуры впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы провели с утра совещание, к нам прибыли рабочие группы из всех федеральных министерств и ведомств. В результате мной, по согласованию с руководство завода “Титан”, принято решение на две недели остановить завод. При этом руководство завода обещает, что все сотрудники получат месячную заработную плату в полном объеме», — сказал Аксенов журналистам.