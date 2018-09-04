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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Работу завода «Крымский титан» остановили из-за выбросов вредных веществ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Работа завода «Крымский Титан», кислотонакопитель которого стал источником выброса загрязняющего вещества в атмосферу, остановлена на две недели, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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Источник: РИА Новости

На севере Крыма из-за выброса неизвестного вещества в период 23- 24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Роспотребнадзором отклонений в пробах почвы не выявлено, а концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, согласно результатам проб, не превышают установленные гигиенические нормативы.

Причиной выброса, по предварительным данным, является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом «Крымский Титан» (филиал ООО «Титановые инвестиции»).

«Этой ночью в связи с перепадом ночной и дневной температуры впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы провели с утра совещание, к нам прибыли рабочие группы из всех федеральных министерств и ведомств. В результате мной, по согласованию с руководство завода “Титан”, принято решение на две недели остановить завод. При этом руководство завода обещает, что все сотрудники получат месячную заработную плату в полном объеме», — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, данное решение принято в предупредительных целях.

Здоровью и жизни граждан ничего не угрожает.
Сергей Аксенов
глава республики Крым

Аксенов отметил, что в Крым также прибыла глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

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