ФСБ провела спецоперацию по уничтожению свежих яблок

В ходе мероприятия на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения.
Управление Россельхознадзора по Свердловской области
Коробки с плодами были изъяты на одной из овощебаз Екатеринбурга, какой именно, не уточняется, так как эта информация относится к числу оперативных разработок ФСБ.
Яблоки срочно вывезли за 70 километров от уральской столицы на полигон завода «Интер» в Верх-Нейвинске и там уничтожили: сначала раздавили ковшом фронтального погрузчика, потом переехали колесами и засыпали землей.
Издание опубликовало видео уничтожения свежих яблок.