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12:51 (мск), источник: Lenta.Ru

ФСБ провела спецоперацию по уничтожению свежих яблок

Управление Россельхознадзора по Свердловской области при оперативной поддержке сотрудников регионального УФСБ провело спецоперацию, в результате которой было изъято и уничтожено 77 килограммов яблок. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе территориального управления ведомства.

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В ходе мероприятия на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения.
Управление Россельхознадзора по Свердловской области

Коробки с плодами были изъяты на одной из овощебаз Екатеринбурга, какой именно, не уточняется, так как эта информация относится к числу оперативных разработок ФСБ.

Яблоки срочно вывезли за 70 километров от уральской столицы на полигон завода «Интер» в Верх-Нейвинске и там уничтожили: сначала раздавили ковшом фронтального погрузчика, потом переехали колесами и засыпали землей.

Издание опубликовало видео уничтожения свежих яблок.

Во время загрузки произошла ошибка.
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