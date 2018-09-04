ФСБ провела спецоперацию по уничтожению свежих яблок

В ходе мероприятия на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения.

Коробки с плодами были изъяты на одной из овощебаз Екатеринбурга, какой именно, не уточняется, так как эта информация относится к числу оперативных разработок ФСБ.