В ЮАР родились первые в мире «львята из пробирки»

Львята Виктор и Изабель, рожденные в центре сохранения дикой природы Укутула, чувствуют себя хорошо и готовятся к встрече с взрослыми особями.

«Это первая успешная реализация ЭКО у львов. Смысл заключается в том, чтобы улучшить наши знания, повысить уровень понимания больших кошек и быстро продвинуться в исследованиях», — заявила доктор Изабель Кайеальта, главный исследователь проекта.

За последние 25 лет численность африканских львов сократилась более чем на 60%. Несмотря на то, что эти животные обычно хорошо размножаются в неволе, в дикой природе они находятся в опасности из-за изоляции, инбридинга, разрушения среды обитания, браконьерства и трофейной охоты.