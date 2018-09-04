В России придумали отправлять туристов в стратосферу на шарах

«Подъём осуществлялся на кластерном стратостате, состоящем из шести шаров-зондов, наполненных гелием. Парашютная посадка произошла в 50 километрах от точки старта. Этот запуск стал первым испытанием будущей туристической системы полетов в стратосферу», — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости во вторник.

В путешествие в стратосферу манекен (он состоял из камеры вместо головы и датчиков, рассованных по скафандру), называемый внутри компании «Валерой», отправился из Николаевска в Волгоградской области. Видео полета транслировалось в прямом эфире.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wpXF0OwgCLQ?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом тестовом запуске проверялись система подъема кластерного стратостата, система отделения полезной нагрузки, показания температурных датчиков в различных частях скафандра, радиосвязь и управление.

«Всё сработало хорошо, и теперь мы сможем создавать сборки, способные поднять человека в скафандре. Это не только дешевле использования больших стратостатов с герметичной капсулой, но и, по нашим расчётам, значительно надежнее», — приводятся в сообщении слова одного из основателей и главного инженера компании «Стратонавтика» Дениса Ефремова.

Следующим этапом проекта, говорится в пресс-релизе, компания видит создание системы жизнеобеспечения для скафандра, способной обеспечить безопасный подъем человека в стратосферу и парашютный спуск на землю.