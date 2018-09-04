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13:50 (мск), источник: Известия

В РПЦ обеспокоены появлением Шнурова и Басты на шоу «Голос»

Первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков обеспокоен тем, что на шоу «Голос» позвали Сергея Шнурова и рэпера Басту, которые используют в своем творчестве ненормативную лексику.

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Источник: РИА "Новости"

«У них у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся, — вообще их тексты, их разговоры на публике», — сказал он в эфире телеканала «Спас».

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Вместе с тем Щипков обратил внимание, что Баста и Шнуров — талантливые исполнители.

Представитель патриархата также задался вопросом о том, какая задача ставится перед шоу в этом сезоне, добавив, что телевидение должно нести воспитательную и просветительскую функцию.

Музыкальное шоу «Голос» — российская версия международного проекта The Voice. Впервые появилось в России в 2012 году.

Наставниками седьмого сезона проекта стали Константин Меладзе, Ани Лорак, Василий Вакуленко (Баста) и Сергей Шнуров, отмечает «Газета.ру».

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