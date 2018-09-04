У россиян в Париже украли чемоданы драгоценностей на полмиллиона евро

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 сентября, когда семья российских туристов, прилетевших на частном самолете из Ниццы, ехала на такси из аэропорта. Внезапно дорогу им перегородил другой автомобиль, из которого выбежали вооруженные преступники. Они заставили россиян открыть багажник и отдать три чемодана, кошелек и мобильные телефоны.

Издание отмечает, что сумма в 500 миллионов евро — только предварительная оценка общего ущерба, она может быть скорректирована в ходе расследования. Дополнительная информация об ограбленных туристах не уточняется.

Ранее в марте 2017 года группу российских туристов ограбили неподалеку от Акапулько в мексиканском штате Герреро. Путешественники на автомобиле, проехав пункт оплаты La Venta, остановились в специальном месте для отдыха примерно в 15 километрах от Акапулько. В этот момент на них из кустов напали грабители, вооруженные мачете и ружьями. Они отобрали у россиян деньги, мобильные телефоны и чемоданы с вещами.