В Сургуте первоклассникам выдали дневники с ошибкой в гербе

Ранее портал «О, Сургут!» опубликовал фотографии учебного дневника для первоклассников, которые, по информации интернет-ресурса, учащимся раздал муниципалитет. На странице с символикой РФ был изображен двуглавый орел, который держит серп и молот, при этом надпись под иллюстрацией гласит, что в лапах у него — скипетр и держава.

«Поменяем обязательно, там порядка 6 тысяч экземпляров, раздали первоклашкам всем. Он изъят уже, проводится расследование, в рамках администрации виновные установлены будут. Заменим тираж в течение недели-полторы, будет новый тираж, это совершенно очевидно… За счет издательства или нет — не могу пока сказать», — сказал Оверчук.

Собеседник агентства при этом не уточнил, где были отпечатаны дневники с ошибками. «Не интересовался, но точно это не на территории Югры, кто-то выиграл аукцион за пределами нашего региона», — добавил советник главы Сургута.

Согласно протоколу о результатах закупки, опубликованному в единой онлайн-системе, договор на поставку 5710 учебных дневников муниципальное образовательное учреждение «Центр детского творчества» заключило с одной из типографий Ульяновска. Цена контракта составила около 395 тысяч рублей.