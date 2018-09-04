В Сургуте первоклассникам выдали дневники с ошибкой в гербе

Ранее портал «О, Сургут!» опубликовал фотографии учебного дневника для первоклассников, которые, по информации
«Поменяем обязательно, там порядка 6 тысяч экземпляров, раздали первоклашкам всем. Он изъят уже, проводится расследование, в рамках администрации виновные установлены будут. Заменим тираж в течение
Собеседник агентства при этом не уточнил, где были отпечатаны дневники с ошибками. «Не интересовался, но точно это не на территории Югры,
Согласно протоколу о результатах закупки, опубликованному в единой
В сентябре 2017 года сообщалось, что первоклассникам Югры выдали пособия по истории и географии региона, выпущенные издательством «АСТ-Пресс», на которых карта России была изображена с ошибками. В частности, Сургут был расположен на территории соседнего Ямала, а Крым и Калининградская область вовсе отсутствовали. Позже власти объяснили казус техническим сбоем при печати, подчеркнув, что весь тираж — 24 тысячи экземпляров — издательство выпустит за свой счет.