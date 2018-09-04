Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Изменившийся» после травмы Медведев вызвал недоумение россиян
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Певица Ханна стала мамой в первый раз
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Почему ни в коем случае не стоит пропускать завтрак
Как страшно есть!Какие суперинфекции мы покупаем вместе с продуктами
Чем убийство Захарченко может «аукнуться» для России
Стрелков и другие о гибели Александра Захарченко
Кристина Асмус напугала поклонников фотографией в «жутком» гриме
Лера Кудрявцева вернулась на ТВ через три недели после родов
Платье обнажило грудь певицы на концерте - она нашла выход
СМИ: Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни
«Обязательно вымыться голым»: россиянка, переехавшая в Исландию
Рыба, которая считается самой ценной из-за вкуса
Жестокая расправа: что случилось с моделью на яхте миллиардера
40-летняя ведущая заявила, что умрет совсем скоро
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Как будут меняться налоги на недвижимость
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16:58 (мск), источник: Интерфакс

Полиция Петербурга закупит овчарок с крепкими нервами, лабрадора и дружелюбных ротвейлеров

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закупает для нужд Центра кинологической службы восемь служебных собак, сообщается на сайте госзакупок.

Наверх
Источник: adamkontor/СС0

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 550 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 сентября, аукцион в электронной форме будет проведен 17 сентября.

Статья
Эксперимент с собакой-поводырем. Видео

Предполагается, в частности, приобрести три немецких овчарки возрастом от 5 до 8 месяцев зонарно-серого и рыжего цвета, а также черно-рыжего цвета (для собак женского пола). Закупить планируется также две черных немецких овчарки женского пола возрастом от 10 месяцев до полутора лет.

В закупке обозначены подробные требования к внешнему виду, характеру и здоровью собак. В частности, собаки должны «иметь крепкую нервную систему, быть активными, подвижными, уравновешенными, обладать выраженным добычным инстинктом, отсутствием пассивно-оборонительной реакции поведения, должны демонстрировать заинтересованный продолжительный поиск значимых предметов, людей». Глаза у животных должны быть миндалевидными, как можно темнее.

Кроме овчарок, планируется приобретение одного лабрадора палевого цвета (от светло-кремового до лисье-рыжего) возрастом от 24 до 36 месяцев. Он должен быть «послушным, добродушным, без тени агрессии или пугливости».

Также кинологам требуется два ротвейлера возрастом от 5 до 8 месяцев черного цвета с четко ограниченными насыщенными рыжевато-коричневыми отметинами на щеках, морде, горле, груди и ногах, а также над глазами и под основанием хвоста.

Отмечается, что ротвейлеры должны соответствовать стандартам породы: быть дружелюбными и миролюбивыми, любить детей, быть преданными, послушными, легко управляемыми и работающими с удовольствием. У собак должны быть естественные и простые манеры: поведение уверенное, нервная система крепкая, бесстрашие, внимательное отношение ко всему, что их окружает.

Посольство РФ: Скрипали уже полгода находятся в изоляции
Какие товары и из-за чего подорожают в ближайшее время
Обанкротился зять Никиты Михалкова
СМИ: ВКС России нанесли удары по провинции Идлиб в Сирии
ФСБ провела спецоперацию по уничтожению свежих яблок (видео)
Семью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евро
Спорт
Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ Стало известно, сколько в "Зените" будет зарабатывать новичок Клаудио Маркизио
Hi-Tech
Российские банкоматы перестали принимать крупные купюры Всему виной фальшивки.
Авто
Aurus рассекретил внедорожник Ожидалось, что премьера модели состоится на автосалоне в Москве, но этого не произошло. Вероятно, внедорожник из проекта «Кортеж» покажут теперь в Женеве в 2019 году
Кино
20-летний сын Харатьяна появился на съемках новых «Гардемаринов» Иван Харатьян работает на съемочной площадке нового фильма Светланы Дружининой, в котором также снимается его отец
Недвижимость
Названо самое выгодное время для бронирования отелей
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
Леди
Клетка, казаки и американа – какие осенние тренды выбирают стилисты Мы собрали сразу 7 лучших (по мнению представителей индустрии) трендов, которые врываются в моду буквально в эти секунды. Новый сезон открыт!
Дети
Сын Оксаны Федоровой растет копией мамы Обладательница титула «Мисс Вселенная» опубликовала редкий снимок детей
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь