Полиция Петербурга закупит овчарок с крепкими нервами, лабрадора и дружелюбных ротвейлеров
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 550 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 сентября, аукцион в электронной форме будет проведен 17 сентября.
Предполагается, в частности, приобрести три немецких овчарки возрастом от 5 до 8 месяцев
В закупке обозначены подробные требования к внешнему виду, характеру и здоровью собак. В частности, собаки должны «иметь крепкую нервную систему, быть активными, подвижными, уравновешенными, обладать выраженным добычным инстинктом, отсутствием
Также кинологам требуется два ротвейлера возрастом от 5 до 8 месяцев черного цвета с четко ограниченными насыщенными
Отмечается, что ротвейлеры должны соответствовать стандартам породы: быть дружелюбными и миролюбивыми, любить детей, быть преданными, послушными, легко управляемыми и работающими с удовольствием. У собак должны быть естественные и простые манеры: поведение уверенное, нервная система крепкая, бесстрашие, внимательное отношение ко всему, что их окружает.