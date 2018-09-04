Полиция Петербурга закупит овчарок с крепкими нервами, лабрадора и дружелюбных ротвейлеров

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 550 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 сентября, аукцион в электронной форме будет проведен 17 сентября.

Предполагается, в частности, приобрести три немецких овчарки возрастом от 5 до 8 месяцев зонарно-серого и рыжего цвета, а также черно-рыжего цвета (для собак женского пола). Закупить планируется также две черных немецких овчарки женского пола возрастом от 10 месяцев до полутора лет.

В закупке обозначены подробные требования к внешнему виду, характеру и здоровью собак. В частности, собаки должны «иметь крепкую нервную систему, быть активными, подвижными, уравновешенными, обладать выраженным добычным инстинктом, отсутствием пассивно-оборонительной реакции поведения, должны демонстрировать заинтересованный продолжительный поиск значимых предметов, людей». Глаза у животных должны быть миндалевидными, как можно темнее.

Кроме овчарок, планируется приобретение одного лабрадора палевого цвета (от светло-кремового до лисье-рыжего) возрастом от 24 до 36 месяцев. Он должен быть «послушным, добродушным, без тени агрессии или пугливости».

Также кинологам требуется два ротвейлера возрастом от 5 до 8 месяцев черного цвета с четко ограниченными насыщенными рыжевато-коричневыми отметинами на щеках, морде, горле, груди и ногах, а также над глазами и под основанием хвоста.