Шойгу представил проект главного храма Вооруженных сил России
Храм построят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Храм построят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В подмосковном парке «Патриот» построят главный храм Вооруженных сил России, объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. На строительство храма уже получено благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, добавил замминистра обороны
Эта идея [строительства храма] получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и была воплощена в визуальной концепции проекта храмового комплекса.
Министр рассказал, что в конце августа впервые прошли широкомасштабные учения по
Храм будет духовным,
Замминистра, в свою очередь, добавил, что для перечисления пожертвований на строительство храма открыты расчетные счета в Газпромбанке и Банке ВТБ, а также скоро будут открыты в Промсвязьбанке и Сбербанке.
«Предлагаю всем коллегам принять деятельное и активное участие в этом. Естественно, все должно происходить абсолютно добровольно. Никто никого не принуждает и не обязывает. Есть желание, есть стремление и порыв в душе — примите участие. Не хотелось бы, чтобы это происходило в
Храм будет иметь пять престолов, центральный будет посвящен Воскресению Христову, остальные четыре — святому благоверному князю Александру Невскому, покровителю Сухопутных войск; святому пророку Божию Илие, покровителю
На сайте Минобороны говорится, что храм построят в монументальном
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