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17:44 (мск), источник: Daily Storm

Шойгу представил проект главного храма Вооруженных сил России

Храм построят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Источник: РИА "Новости"

В подмосковном парке «Патриот» построят главный храм Вооруженных сил России, объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. На строительство храма уже получено благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, добавил замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов. Храм возведут к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Эта идея [строительства храма] получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и была воплощена в визуальной концепции проекта храмового комплекса.
Сергей Шойгу
Министр обороны РФ

Министр рассказал, что в конце августа впервые прошли широкомасштабные учения по морально-психологическому обеспечению войск, в которых участвовали представители военного духовенства всех округов и флотов. По словам Шойгу, воинские православные храмы оказывают неоценимую помощь в духовно-просветительской работе с военными.

Храм будет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и россиян, объяснил Шойгу. В нем разместят выставочную экспозицию по истории становления российского государства и вооруженных сил.

Замминистра, в свою очередь, добавил, что для перечисления пожертвований на строительство храма открыты расчетные счета в Газпромбанке и Банке ВТБ, а также скоро будут открыты в Промсвязьбанке и Сбербанке.

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«Предлагаю всем коллегам принять деятельное и активное участие в этом. Естественно, все должно происходить абсолютно добровольно. Никто никого не принуждает и не обязывает. Есть желание, есть стремление и порыв в душе — примите участие. Не хотелось бы, чтобы это происходило в каком-то приказном, принудительном порядке», — сказал Сергей Шойгу.

Храм будет иметь пять престолов, центральный будет посвящен Воскресению Христову, остальные четыре — святому благоверному князю Александру Невскому, покровителю Сухопутных войск; святому пророку Божию Илие, покровителю Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск; святому апостолу Андрею Первозванному, покровителю Военно-морского флота и святой великомученице Варваре, покровительнице Ракетных войск стратегического назначения.

На сайте Минобороны говорится, что храм построят в монументальном русско-византийском стиле. Площадь помещения составит 1976 квадратных метров, оно единовременно сможет вместить 5990 человек. В храме будут классы для работы с военным духовенством, методический центр, лектории, конференц-зал, а также вспомогательные помещения.

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