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16:56 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Британии выпустили игру о схожести питомцев со своими хозяевами

Наглядный пример того, как люди выбирают себе питомцев.

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Британский фотограф Джеррард Гетингс сделал серию работ под названием «Похожи ли вы на свою собаку?». Он сфотографировал 25 пар: владельцев вместе со своими псами.

На снимках животные и люди действительно выглядят почти одинаково, а для большей убедительности Гетингс фотографировал их рядом на одном и том же цветном фоне.

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Снимки получились такими впечатляющими, что автор решил показать их миру и сделал из фото игру на внимательность и память. Теперь за 15 долларов можно приобрести набор с карточками и попытаться угадать, кому из владельцев какая собака принадлежит, основываясь только на их внешних сходствах.

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К картам также прилагается небольшая брошюра с подсказками, в которой есть не только фотоподсказки, но и информация о моделях.

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