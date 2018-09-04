В Британии выпустили игру о схожести питомцев со своими хозяевами

Британский фотограф Джеррард Гетингс сделал серию работ под названием «Похожи ли вы на свою собаку?». Он сфотографировал 25 пар: владельцев вместе со своими псами.
На снимках животные и люди действительно выглядят почти одинаково, а для большей убедительности Гетингс фотографировал их рядом на одном и том же цветном фоне.
Снимки получились такими впечатляющими, что автор решил показать их миру и сделал из фото игру на внимательность и память. Теперь за 15 долларов можно приобрести набор с карточками и попытаться угадать, кому из владельцев какая собака принадлежит, основываясь только на их внешних сходствах.
К картам также прилагается небольшая брошюра с подсказками, в которой есть не только фотоподсказки, но и информация о моделях.