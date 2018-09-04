Потерю веса назвали опасной для пожилых женщин
Американские ученые обнаружили, что умеренное снижение веса может иметь негативные последствия для пожилых женщин.
Американские ученые обнаружили, что умеренное снижение веса может иметь негативные последствия для пожилых женщин.
В статье, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society, говорится, что среди пожилых женщин, которые в течение 20 лет теряли девять и больше килограммов веса, риск смерти был на 74 процента выше, а риск перелома бедра и общего ухудшения физического состояния — выше в несколько раз.
Обычно в медицинских исследованиях снижение веса рассматривают только с положительной стороны: как эффективное средство профилактики ожирения и сопутствующих болезней (диабета второго типа и
Проверить предположение, что для пожилых людей похудение может быть не полезным, а наоборот — вредным решили ученые под руководством Эрин Леблан (Erin LeBlanc) из Центра исследования здоровья Kaiser Permanente (Калифорния). В их исследовании приняли участие 1323 женщины, средний возраст на начало наблюдения которых составлял 68 лет. Ученые собрали информацию о здоровье участниц, их физической активности, индексе массы тела, весе, потреблении алкоголя и табака. В течение 20 лет ученые восемь раз обновляли показатели, а также регистрировали все случаи переломов бедра, падений, ограничения физической активности и смертей.
Кроме того, такая потеря веса более чем в два раза увеличила риск перелома бедра и в 3,6 раза ухудшила показатели их физической активности.
На основе этого ученые пришли к выводу, что умеренная потеря веса в пожилом возрасте может быть связана с очень серьезными последствиями для здоровья после 80 лет. Однако следует отметить, что ученые не разделяли похудение на вынужденное или естественное и похудение по желанию: последующие работы, как отмечают авторы, должны учитывать и этот фактор.
Несмотря на то, что похудение в пожилом возрасте может быть вредным, следить за питанием и физической активностью все равно необходимо. Что касается последнего, то ученые советуют отказаться от кардионагрузок в пользу силовых тренировок.
Елизавета Ивтушок