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19:02 (мск), источник: N + 1

Потерю веса назвали опасной для пожилых женщин

Американские ученые обнаружили, что умеренное снижение веса может иметь негативные последствия для пожилых женщин.

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Источник: РИА "Новости"

В статье, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society, говорится, что среди пожилых женщин, которые в течение 20 лет теряли девять и больше килограммов веса, риск смерти был на 74 процента выше, а риск перелома бедра и общего ухудшения физического состояния — выше в несколько раз.

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Обычно в медицинских исследованиях снижение веса рассматривают только с положительной стороны: как эффективное средство профилактики ожирения и сопутствующих болезней (диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний). При этом такие исследования редко учитывают возраст участников, хотя отдельные работы говорят, что риск развития, к примеру, болезней сердца и сосудов сильно не снижается при потере веса в пожилом возрасте.

Проверить предположение, что для пожилых людей похудение может быть не полезным, а наоборот — вредным решили ученые под руководством Эрин Леблан (Erin LeBlanc) из Центра исследования здоровья Kaiser Permanente (Калифорния). В их исследовании приняли участие 1323 женщины, средний возраст на начало наблюдения которых составлял 68 лет. Ученые собрали информацию о здоровье участниц, их физической активности, индексе массы тела, весе, потреблении алкоголя и табака. В течение 20 лет ученые восемь раз обновляли показатели, а также регистрировали все случаи переломов бедра, падений, ограничения физической активности и смертей.

С учетом всех побочных переменных (возраста, здоровья участниц и их физических привычек) ученые рассчитали, что среди тех пожилых женщин, которые за 20 лет похудели на девять и более килограммов, риск смерти в течение последующих пяти лет был на 74 процента выше.
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Кроме того, такая потеря веса более чем в два раза увеличила риск перелома бедра и в 3,6 раза ухудшила показатели их физической активности.

На основе этого ученые пришли к выводу, что умеренная потеря веса в пожилом возрасте может быть связана с очень серьезными последствиями для здоровья после 80 лет. Однако следует отметить, что ученые не разделяли похудение на вынужденное или естественное и похудение по желанию: последующие работы, как отмечают авторы, должны учитывать и этот фактор.

Несмотря на то, что похудение в пожилом возрасте может быть вредным, следить за питанием и физической активностью все равно необходимо. Что касается последнего, то ученые советуют отказаться от кардионагрузок в пользу силовых тренировок.

Елизавета Ивтушок

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