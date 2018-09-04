Где находятся самые необычные плотины в мире (фото)
Сооружения, впечатляющие своими масштабами.
Сооружения, впечатляющие своими масштабами.
На протяжении всей своей истории человечество создавало и продолжает создавать поистине грандиозные объекты. К таким можно смело отнести и дамбы, которые не только приносят немалую пользу, но и впечатляют своими гигантскими размерами.
Арочная дамба Контра, известная как дамба Верзаска (по названию реки) или Локарно (близлежащий город), расположена на юге Швейцарии.
Инженерная конструкция высотой 220 метров и длиной 380 метров была построена в 1965 году. Она не только выполняет свое прямое назначение, но и привлекает сотни туристов. Дело в том, что сейчас дамбу Контра используют так же, как площадку для
Эта плотина высотой 140 метров расположена на реке Гордон в австралийском штате Тасмания. Ее особенность заключается в том, что она изогнута и по вертикали, и по горизонтали. Построили плотину Гордона в 1974 году.
Плотина Монтичелло высотой 93 метра находится в США, в штате Калифорния. Построена она была в 1957 году на месте одноименного городка. Особую популярность плотина приобрела благодаря необычной конструкции водосброса, которая сделана в виде гигантской воронки.
Эта инженерная конструкция расположена в Черном каньоне, на границе американских штатов Аризона и Невада, всего в 48 километрах к
Одна из новейших, мощных и известных ГЭС в Китае расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй. Высота конструкции составляет 181 метр. Открыта дамба была в 2003 году, а на ее строительство было потрачено около 203 миллионов долларов.
Дамба Альмендра высотой в 200 метров является одной из крупнейших плотин Испании. Она расположена неподалеку от одноименной деревушки. Сооружение входит в комплекс из пяти ГЭС недалеко от границы с Португалией.
Вторая по мощности в мире плотина расположена на границе Парагвая и Бразилии. Она относительно новая — открыли ее в 2007 году. Высота плотины составляет 196 метров, а общая протяженность конструкции — 7 235 метра.
Построенная в 1990 году одна из крупнейших дамб Турции расположена на реке Евфрат. Высота плотины составляет 169 метров, а водохранилище над ней — третье по размерам в стране.
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