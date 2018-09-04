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18:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находятся самые необычные плотины в мире (фото)

Сооружения, впечатляющие своими масштабами.

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На протяжении всей своей истории человечество создавало и продолжает создавать поистине грандиозные объекты. К таким можно смело отнести и дамбы, которые не только приносят немалую пользу, но и впечатляют своими гигантскими размерами.

Дамба Контра, Швейцария

Арочная дамба Контра, известная как дамба Верзаска (по названию реки) или Локарно (близлежащий город), расположена на юге Швейцарии.

Инженерная конструкция высотой 220 метров и длиной 380 метров была построена в 1965 году. Она не только выполняет свое прямое назначение, но и привлекает сотни туристов. Дело в том, что сейчас дамбу Контра используют так же, как площадку для банджи-джампинга. Кроме того, здесь снимали один из эпизодов фильма про Джеймса Бонда.

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Плотина Гордона, Австралия

Эта плотина высотой 140 метров расположена на реке Гордон в австралийском штате Тасмания. Ее особенность заключается в том, что она изогнута и по вертикали, и по горизонтали. Построили плотину Гордона в 1974 году.

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Плотина Монтичелло, США

Плотина Монтичелло высотой 93 метра находится в США, в штате Калифорния. Построена она была в 1957 году на месте одноименного городка. Особую популярность плотина приобрела благодаря необычной конструкции водосброса, которая сделана в виде гигантской воронки.

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Плотина Гувера, США

Эта инженерная конструкция расположена в Черном каньоне, на границе американских штатов Аризона и Невада, всего в 48 километрах к юго-востоку от Лас-Вегаса. Названа плотина была в честь 31-го президента США Герберта Гувера, сыгравшего важную роль в ее строительстве. Высота плотины — 221,4 метра, а длина основания достигает 200 метров.

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«Три ущелья», Китай

Одна из новейших, мощных и известных ГЭС в Китае расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй. Высота конструкции составляет 181 метр. Открыта дамба была в 2003 году, а на ее строительство было потрачено около 203 миллионов долларов.

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Дамба Альмендра, Испания

Дамба Альмендра высотой в 200 метров является одной из крупнейших плотин Испании. Она расположена неподалеку от одноименной деревушки. Сооружение входит в комплекс из пяти ГЭС недалеко от границы с Португалией.

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Итайпу, Бразилия, Парагвай

Вторая по мощности в мире плотина расположена на границе Парагвая и Бразилии. Она относительно новая — открыли ее в 2007 году. Высота плотины составляет 196 метров, а общая протяженность конструкции — 7 235 метра.

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Плотина Ататюрка, Турция

Построенная в 1990 году одна из крупнейших дамб Турции расположена на реке Евфрат. Высота плотины составляет 169 метров, а водохранилище над ней — третье по размерам в стране.

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