В появлении дырки в борту «Союза» заподозрили космонавта

По его мнению, повреждение было не столь большим. Его можно было как-то компенсировать, но далее, очевидно, пришлось бы совершить досрочный спуск людей на Землю.

«Может быть, просто кому-то уже совсем плохо и надоело, что они высверлили эту дырку и хотели пораньше вернуться домой», — отметил Сураев и призвал дождаться заключения комиссии.

Бывший космонавт не исключил, что за данным инцидентом может стоять конфликт, возникший между людьми на орбите или психические проблемы у одного из них.

У нас была серьезная хорошая мощная система, которая называлась психологический отбор космонавтов, совместимость космонавтов, совместимость экипажа. Конечно, она сейчас существует, но это совершенно не то, что было в Советском Союзе. Максим Сураев Депутат Госдумы, космонавт и бывший участник экспедиции на МКС

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Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что одной из версий ЧП на российском корабле являются умышленные действия космонавта. «Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой, то есть мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Идет скольжение сверла по поверхности», — отметил Рогозин.