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20:26 (мск), источник: РИА Новости

Россияне стали чаще ездить за рубеж

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В первом полугодии 2018 года россияне совершили 18,6 миллионов туристических поездок за границу, сообщает Росстат. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: РИА Новости

Значительная часть туристов — 82,4% отправилась в дальнее зарубежье, а 17,6% — в страны СНГ.

Чаще всего наши соотечественники ездили в Турцию (2,28 миллионов человек), Финляндию (1,56), Казахстан (1,28) и Китай (0,9).

Количество посещений ОАЭ выросло на 52%, Туниса — на 50%, Турции — на 40%, Грузии — на 25%, Италии — на 20%, а Таиланда — на 18%.

В Грецию, Китай и на Кипр российские туристы стали ездить меньше, чем годом ранее.

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