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19:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британцы «ополчились» на улыбчивого парня в метро

И забросали его негативными комментариями.

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Большие города полны стресса, а общественный транспорт вообще очень печальное и неуютное место. Решив хоть немного исправить ситуацию и добавить позитива в серые будни, житель Лондона Глен Фримен организовал кампанию #SmilesOnTheLines («Улыбки в метро»). Днем позитива он выбрал 25 сентября.

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Идея у Глена простая — он хотел сделать этот мир чуть добрее и веселее, чтобы люди улыбались друг другу, и их настроение улучшалось. Парень сделал страницу в соцсетях, самостоятельно нарисовал плакаты с разъяснениями и нужным хэштегом и отправился в метро. Некоторые британцы его поддержали и рассказали о доброй задумке в соцсетях. Вот только чем больше людей узнавали о Глене и его кампании, тем больше негатива стало приходить в его адрес.

Депрессивно настроенные британцы не желали улыбаться «по команде» и без особого повода. Многие выражали недовольство тем, что парень якобы указывает, что им следует делать. И вообще, метро оказалось для многих местом «скорби и печали», а потому улыбаться там никто не собирается.

Тем не менее, Фримен не унывает и надеется, что люди все-таки станут добрее и присоединятся к его дню улыбок.
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Я улыбнусь, только если ты мне заплатишь. Выглядит справедливо, ведь мы делаем тебе одолжение.
Да, навязывание эмоций людям - это всегда хорошая идея ... Может ли кто-то не начинать кампанию, чтобы сделать людей более вежливыми? Это то, что действительно нужно делать.
Улыбнись, когда температура воздуха 1000 градусов, а ты застрял под землей в металлическом корпусе, прижатым к потным людям. Должно быть, у этого парня тепловой удар.
О, чудесно! Еще один человек, который думает, что люди должны ему улыбаться. Как насчет “нет”?
Зашел в метро сегодня, никому не улыбался, ни с кем не разговаривал, всем наплевать. Так что навязывание этой улыбки — бессмыслица.
Не разговаривай со мной в метро. Не говори мне улыбаться. Оставь меня в покое, если только мы не находимся в чрезвычайной ситуации, и тебе не нужно сообщить мне информацию. В противном случае не беспокой меня.
Парень пытается сделать что-то милое и позитивное, но, читая эти негативные комментарии, я понимаю, в каком мире мы живем. Может, нам всем стоит немного постараться и быть добрее друг к другу?
Почему нет? У Глена Фримена отличная идея.
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