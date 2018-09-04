Британцы «ополчились» на улыбчивого парня в метро
И забросали его негативными комментариями.
И забросали его негативными комментариями.
Большие города полны стресса, а общественный транспорт вообще очень печальное и неуютное место. Решив хоть немного исправить ситуацию и добавить позитива в серые будни, житель Лондона Глен Фримен организовал кампанию #SmilesOnTheLines («Улыбки в метро»). Днем позитива он выбрал 25 сентября.
Идея у Глена простая — он хотел сделать этот мир чуть добрее и веселее, чтобы люди улыбались друг другу, и их настроение улучшалось. Парень сделал страницу в соцсетях, самостоятельно нарисовал плакаты с разъяснениями и нужным хэштегом и отправился в метро. Некоторые британцы его поддержали и рассказали о доброй задумке в соцсетях. Вот только чем больше людей узнавали о Глене и его кампании, тем больше негатива стало приходить в его адрес.
Депрессивно настроенные британцы не желали улыбаться «по команде» и без особого повода. Многие выражали недовольство тем, что парень якобы указывает, что им следует делать. И вообще, метро оказалось для многих местом «скорби и печали», а потому улыбаться там никто не собирается.