Британцы «ополчились» на улыбчивого парня в метро

Большие города полны стресса, а общественный транспорт вообще очень печальное и неуютное место. Решив хоть немного исправить ситуацию и добавить позитива в серые будни, житель Лондона Глен Фримен организовал кампанию #SmilesOnTheLines («Улыбки в метро»). Днем позитива он выбрал 25 сентября.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnN1DkSnx49/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnN1DkSnx49/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Smiles On The Lines (@smilesonthelines)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-02T07:54:21+00:00">2 Сен 2018 в 12:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Идея у Глена простая — он хотел сделать этот мир чуть добрее и веселее, чтобы люди улыбались друг другу, и их настроение улучшалось. Парень сделал страницу в соцсетях, самостоятельно нарисовал плакаты с разъяснениями и нужным хэштегом и отправился в метро. Некоторые британцы его поддержали и рассказали о доброй задумке в соцсетях. Вот только чем больше людей узнавали о Глене и его кампании, тем больше негатива стало приходить в его адрес.

Депрессивно настроенные британцы не желали улыбаться «по команде» и без особого повода. Многие выражали недовольство тем, что парень якобы указывает, что им следует делать. И вообще, метро оказалось для многих местом «скорби и печали», а потому улыбаться там никто не собирается.

Тем не менее, Фримен не унывает и надеется, что люди все-таки станут добрее и присоединятся к его дню улыбок.