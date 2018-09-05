Россияне поделились самыми дурацкими травмами в жизни

«Неделю назад говорил на улице по телефону, курил и захотел проверить время. Потянулся поправить рубашку на левой руке, глянуть на наручные часы, и прижег себя сигаретой, которая находилась в правой руке», — пожаловался пользователь.

В ответ он получил десятки историй об абсурдных увечьях. «Ночью 30-го декабря пекла торт, поскользнулась на муке, сломала голень в мелкую щепку. Гости все равно приехали — с пивом и закусками. Встретила [новый год] в роскошном гипсе от ступни до жопы. Мораль: поскользнуться на ламинате почти так же легко, как ездить потом по нему на заднице в гипсе», — иронизирует юзер с ником @nelke7.

«Во гневе *** (ударила) кулаком по столу, ударом погнула на руке серебряные кольца. Пока разогнули их, пальцы успело раздуть в полтора раза», — вспоминает @alphyna.

Фотограф Павел Бедняков рассказал, как год назад «дичайшие подвернул ногу», спрыгивая с забора в Александровском саду. С трудом доковыляв до дома, он упал в обморок от боли в коридоре и выбил два передних зуба о пол.