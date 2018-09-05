Количество сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня

Эксперты связывают уменьшение численности сирот с развитием в России системы устройства детей, упрощением процедуры усыновления и предоставлением налоговых льгот приемным семьям. Также они отмечают тенденцию к увеличению количества переданных в семьи детей с инвалидностью.

Государство активно поддерживает приемные семьи путем выплат, размер которых зависит от субъекта, формы устройства (опека, приемная семья, патронат), числа взятых из сиротских учреждений детей, возраста и состояния их здоровья. Кроме того, в стране работают школы приемных родителей и большое число других организаций, занимающихся медицинским, психологическим и педагогическим сопровождением семей-усыновителей.