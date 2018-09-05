Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россиян ждет резкий рост цен: что подорожает в первую очередь
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
У Валерия Карпина родилась третья дочь
Гибель Захарченко: без помощи "своих" установить бомбу невозможно
Зарубежный лидер, извинившийся перед Путиным за сбитый самолет
Как страшно есть!Какие суперинфекции мы покупаем вместе с продуктами
Реакция Кадырова на убийство Александра Захарченко
Поклонская прокомментировала заявление Путина
20-летний сын Харатьяна появился на съемках новых «Гардемаринов»
Юлия Меньшова показала беременный живот на съемках сериала
В Сети обсуждают обнаженную грудь 54-летней Эппле - фото
СМИ: Певица Лолита заявила о своей тяжелой болезни
«Обязательно вымыться голым»: россиянка, переехавшая в Исландию
Рыба, которая считается самой ценной из-за вкуса
Каменских разозлила поклонников обнаженными ягодицами - СМИ
Убитый в метро полицейский нарушил правила МВД
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен (фото)
Как будут меняться налоги на недвижимость
Фоторепортажи
33Дефолт-98: как это было
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
10:28 (мск), источник: Известия

Количество сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня

Количество сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня. По состоянию на 1 сентября 2018 года в банке данных о детях-сиротах числятся 47,8 тыс. ребят. За последние десять лет воспитанников в детских домах стало на 67,8 тыс. меньше. Об этом «Известиям» рассказали в Минпросвещения.

Наверх

Эксперты связывают уменьшение численности сирот с развитием в России системы устройства детей, упрощением процедуры усыновления и предоставлением налоговых льгот приемным семьям. Также они отмечают тенденцию к увеличению количества переданных в семьи детей с инвалидностью.

Государство активно поддерживает приемные семьи путем выплат, размер которых зависит от субъекта, формы устройства (опека, приемная семья, патронат), числа взятых из сиротских учреждений детей, возраста и состояния их здоровья. Кроме того, в стране работают школы приемных родителей и большое число других организаций, занимающихся медицинским, психологическим и педагогическим сопровождением семей-усыновителей.

Тем не менее, по оценке экспертов, велико число тех, кто находится на попечении государства по заявлению родителей. Дети из этой категории не попадают в банк сирот и не могут быть устроены в новую семью в связи с временным характером заявления.

Куда уходят деньги, выделяемые на жилье для детей-сирот
Во время загрузки произошла ошибка.
6 мая© Ньюстюб
 Украсть за два дня: новые факты в деле НПО имени Лавочкина
Что нам метры: черные риелторы вытащат жертву даже из хосписа
Лавров: конфронтация между Россией и США нарастает
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян
Ученые выявили смертельную опасность обезболивающего
Легкоатлетка из РФ отстранена на четыре года
Жители Челябинской области сообщили о землетрясении 627 раз
В России стало рекордно мало детей-сирот
Источник объяснил, как в «Союзе» оказалась дыра
Спорт
Ненавидела Сотникову, влияла на Медведеву: Ким Ю На — 28 Разбираемся, что связывает великую кореянку с миром российского фигурного катания
Hi-Tech
Российские банкоматы перестали принимать крупные купюры Всему виной фальшивки.
Авто
Aurus рассекретил внедорожник Ожидалось, что премьера модели состоится на автосалоне в Москве, но этого не произошло. Вероятно, внедорожник из проекта «Кортеж» покажут теперь в Женеве в 2019 году
Кино
20-летний сын Харатьяна появился на съемках новых «Гардемаринов» Иван Харатьян работает на съемочной площадке нового фильма Светланы Дружининой, в котором также снимается его отец
Недвижимость
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Названо самое выгодное время для бронирования отелей
Названы пять типов опасных сделок с жильем
Как получить ипотеку на загородную недвижимость
Леди
Галкин, Виторган, Плющенко и другие мужья-подкаблучники Многие мужчины не любят, чтобы ими руководили их женщины, но наши герои не боятся прослыть подкаблучниками
Мамы говорят
Татьяна Смирнова Мужчина - ну почти как "чемодан без ручки". Польза или вред?))) 445
Mila Беби фейс 259
Ваше Величество Новая волна - 2018: открытие. 230
Василиска Девочка призналась, что любит девочку 210
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь