Не переключайтесь. Готовы ли россияне к отказу от аналогового ТВ?

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Минкомсвязи предупредило об ажиотажном спросе на ТВ-приставки в конце года. Дело в том, что с 1 января на федеральных каналах начнут отключать аналоговое телевещание. Об этом ТАСС рассказал замминистра связи Алексей Волин. При этом региональные компании будут принимать решение самостоятельно и «смогут вещать в аналоге до тех пор, пока у них будут на это деньги и желание», добавил Волин.

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По данным Минкомсвязи, доля тех, кто пользуется аналоговым телевещанием, сегодня составляет 10% от всей зрительской аудитории. В основном это владельцы старых телевизоров без цифрового ресивера. Во всех современных устройствах он есть. Необходимость отключения аналогового вещания в министерстве объяснили тем, что оно дотируется из федерального бюджета, а это лишняя нагрузка.

Цифровое вещание позволяет передавать через мультиплекс уже не один, а сразу несколько каналов. Это значительно сокращает расходы на передачу сигнала. А тем, чьи телевизоры принимают только аналоговое вещание, придется обзавестись приставкой, говорит главный редактор агентства «Телескоп» Евгений Кузин:

Работают параллельно эфирный цифровой сигнал и эфирный аналоговый. Для государства и для связистов это двойная нагрузка, которая им не нужна. Конечно, они хотят от нее побыстрее избавиться. Часть зрителей, особенно в небольших городах, по-прежнему принимает телесигнал на обычную антенну. Я не могу сказать, что это сильно сложно: например, если брать какую-то деревню, где десять дворов и живут люди очень старшего возраста, все равно кто-то один, кто умеет перенастроить канал на обычном телевизоре, разберется и с этой приставкой. По сути, подключить антенну, подключить провод к телевизору и нажать клавишу автонастройки каналов. Евгений Кузин главный редактор агентства «Телескоп»

Отказ от аналогового вещания анонсировали давно, и многие уже обзавелись необходимыми приставками, так что ажиотаж вряд ли будет, полагает пресс-секретарь «М. Видео» Регина Роднянская:

Спрос на протяжении последних двух-трех лет был достаточно ровным. Мы продавали около пяти-шести тысяч приставок ежемесячно и в ближайшей перспективе не ожидаем ажиотажного спроса, хотя незначительный рост возможен просто в связи с тем, что сейчас аудитория будет более активно информироваться о переходе на цифровое вещание. Бюджет может быть очень разный. Приставки формата DVB-T2, самые стандартные приставки для перехода на цифровое вещание, стоят в пределах 2000 рублей. Они устанавливаются к любому телевизору, который подключен к антенне. Регина Роднянская пресс-секретарь «М. Видео»