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03:26 (мск), источник: РИА Новости

В ГД подготовили законопроект об увеличении зарплат учителей

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, который предлагает установить российским педагогам базовую ставку в размере не менее двух минимальных заработных плат по региону, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).

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«Наш законопроект имеет главным свойством наряду с повышением статуса педагогического работника повышение качества образования. Смысл законопроекта следующий: базовая ставка педагогического работника должна быть не ниже двух минимальных заработных плат по региону Российской Федерации. Для того чтобы учитель не должен был работать на две ставки, а мог бы работать на одну или чуть больше и при этом иметь достойный уровень жизни», — рассказал Смолин РИА Новости.

Политик напомнил, что ранее эксперты ОНФ совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» провели мониторинг, который показал следующее: почти половина педагогов из более 3 тысяч опрошенных сообщает о нехватке в их школе одного или нескольких учителей-предметников. При этом в сельских школах дефицит предметников ощущается еще острее, сообщается на сайте ОНФ.

Смолин также привел данные исследования, проведенного Центром экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ЦЭНО РАНХиГС), которое показало, что уровень нагрузки у учителей остается высоким.

Более 60% респондентов работают более чем на одну ставку, и это на 4,7% больше по сравнению с прошлым учебным годом. С 2014 года выросла доля учителей, работающих на две ставки, — с 7,13% до 13,8%.

«Мы полагаем, что такая ситуация не может не сказаться на качестве образования. Учитель, который работает на полторы ставки, а тем более на две ставки, не дает ученику то, что должен бы был давать при нормальных условиях труда», — сказал депутат.

«Законопроект будет внесен в ближайшее время, в настоящий момент он подготовлен полностью к внесению. Надеюсь, он будет рассмотрен в текущую сессию», — заключил депутат.

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