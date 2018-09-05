В России за 12 лет на 40 процентов снизилось употребление алкоголя

Источник: РИА "Новости"

«В рамках полномочий Росалкогольрегулирования используется несколько инструментов, направленных на изменение структуры и снижение потребления. Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости (ЕГАИС — ред.), борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения государственных стандартов и технических условий, что неразрывно связано с качеством продукции», — отметил Алешин в интервью РИА Новости.

По его словам, эти меры внесли существенный вклад в снижение потребления алкоголя на душу населения на 40% за последние 12 лет.

Вместе с тем, по мнению главы ведомства, уровень употребления алкоголя среди россиян находится все еще на довольно высоком уровне, и его необходимо снижать.

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«Следует помнить, что вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом», — отметил Алешин.