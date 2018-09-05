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09:44 (мск), источник: Известия

Ученые выявили смертельную опасность обезболивающего

Датские ученые установили, что прием диклофенака увеличивает риск смертельных заболеваний на 50%. Результаты исследования опубликованы на сайте медицинского журнала The British Medical Journal.

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Источник: РИА "Новости"

Для изучения воздействия анальгетика специалисты привлекли 6,3 млн жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Датчан разделили на три группы, по уровню риска возникновения сердечного заболевания.

В ходе работы ученые обратили внимание на взаимосвязь между применением диклофенака и сердечно-сосудистыми заболеваниями, среди которых аритмия, ишемический инсульт и сердечный приступ.

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Подобные осложнения наблюдались уже в первый месяц употребления лекарства.

Кроме того, пациенты, употреблявшие именно диклофенак, страдали от сердечных заболеваний чаще людей, упореблявших другие обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол, отмечает агентство «РИА Новости».

Как сообщалось 4 сентября, импортные лекарства допустят на российский рынок без испытаний.

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Во время загрузки произошла ошибка.
31 марта 2016© Ньюстюб
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