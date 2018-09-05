В России стало рекордно мало детей-сирот, пишут СМИ

Источник: РИА Новости

«На 1 сентября 2018 года в банке данных о детях-сиротах (его ведет Минпросвещения) числятся 47,8 тысячи ребят. Это самый низкий уровень за всю новейшую историю России. Например, пять лет назад там было 68,8 тысячи детей. В 2008 году их было 115,6 тысячи», — говорится в сообщении издания со ссылкой на члена Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при министерстве Армена Попова.

Он также отметил, что теперь число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех, кого отправляют в детские дома.

Сейчас в стране около 180 тысяч приемных родителей и усыновителей, и еще примерно столько же — кровных опекунов.