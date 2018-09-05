В России стало рекордно мало детей-сирот, пишут СМИ
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Зафиксировано рекордное низкое число детей в российских сиротских учреждениях, в банке данных осталось менее 48 тысяч анкет, сообщает газета «Известия»
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Зафиксировано рекордное низкое число детей в российских сиротских учреждениях, в банке данных осталось менее 48 тысяч анкет, сообщает газета «Известия»
«На 1 сентября 2018 года в банке данных о
Он также отметил, что теперь число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех, кого отправляют в детские дома.
Сейчас в стране около 180 тысяч приемных родителей и усыновителей, и еще примерно столько же — кровных опекунов.
«Сейчас в России наблюдается еще и такая тенденция: чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. Их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок», — добавил Попов.