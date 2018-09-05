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10:12 (мск), источник: РИА Новости

В России стало рекордно мало детей-сирот, пишут СМИ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Зафиксировано рекордное низкое число детей в российских сиротских учреждениях, в банке данных осталось менее 48 тысяч анкет, сообщает газета «Известия»

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Источник: РИА Новости

«На 1 сентября 2018 года в банке данных о детях-сиротах (его ведет Минпросвещения) числятся 47,8 тысячи ребят. Это самый низкий уровень за всю новейшую историю России. Например, пять лет назад там было 68,8 тысячи детей. В 2008 году их было 115,6 тысячи», — говорится в сообщении издания со ссылкой на члена Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при министерстве Армена Попова.

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Он также отметил, что теперь число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех, кого отправляют в детские дома.

Сейчас в стране около 180 тысяч приемных родителей и усыновителей, и еще примерно столько же — кровных опекунов.

«Сейчас в России наблюдается еще и такая тенденция: чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не найти в детском доме ребенка с синдромом Дауна. Их моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть такой ребенок», — добавил Попов.

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